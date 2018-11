Greifswald

Im Greifswalder Volksstadion lief die 90. Minute in einem umkämpften Spiel gegen die Spielvereinigung Blau-Weiß Berlin. Die Oberliga-Kicker des Greifswalder FC warfen alles nach vorn und erzielten den verdienten Ausgleichstreffer zum 2:2. Der eingewechselte Fatlind Memaj hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt, den Ball für eine „letzte Aktion“ der Greifswalder gerettet. Über Frank Rohde und Maxim Banaskiewicz rutschte kam der Ball letzlich zu Nauhan Barbosa Dos Santos, der einschussbereit war und den Ball in die Maschen hämmerte. „Am Ende war es natürlich wie ein Sieg. Wir hatten 0:2 zurückgelegen und haben dann doch noch das Unentschieden geschafft“, freute sich GFC-Trainer Roland Kroos. „Das haben wir uns durch unsere zweite Halbzeit aber auch verdient.“

Dennoch muss der Greifswalder FC sich mit dem einen Punkt zufrieden geben. Man muss aber auch beiden Mannschaften eingestehen, dass eine Punktteilung völlig in Ordnung geht. „Mit dem Ergebnis können wir leben“, sagt Kroos. „Wir mussten sehr viele Spieler ersetzen und dann waren einige Akteure, die gespielt haben, auch noch nicht ganz bei einhundert Prozent ihres Leistungsvermögen. Wir wussten das und haben uns im ersten Durchgang etwas zurückgehalten“, gesteht Kroos, der vor dem Spiel mit der Aufstellung viele Zuschauer überrascht hatte.

Julian Rüh ist erst Ende Oktober 18 Jahre alt geworden und durfte gegen Blau-Weiß Berlin gleich von Beginn an ran. „Julian hat seine Sache gut gemacht. Natürlich gibt es noch viele Sachen, an denen man noch arbeiten muss, aber das ist ja normal für einen so jungen Spieler“, bewertete Kroos die Leistung seines Verteidigers.

Der junge Rüh musste sich also gegen bessere Gegenspieler durchsetzen als in der U 19-Verbandsliga, in der er bis dato spielte. Aber für den Greifswalder FC war es nicht die einzige Änderung im Vergleich zum Remis bei der TSG Neustrelitz. Marco Kröger und Maxim Banaskiewicz standen in der Startelf und ersetzten die vielen Verletzten beim GFC. „So eine Situation wünscht man sich als Trainer nicht, aber man muss das Beste draus machen“, so Kroos.

Sein Team ging es im ersten Durchgang dann auch etwas passiver an. Die Gäste aus der Hauptstadt hatten mehr Ballbesitz und gingen durch einen Fernschuss von Pascal Matthias in Führung. Nach der nicht so guten ersten Halbzeit kamen die Greifswalder deutlich verbessert aus der Kabine. Mit dem Rückstand im Nacken liefen sie die Blau-Weißen früher an, um Ballverluste zu provozieren. Doch es lief nicht gut für den GFC, der nach einem Eckball das 0:2 kassierte. Erneut war es Pascal Matthias, der aus dem Rückraum traf.

Aber die Greifswalder gaben sich nicht auf. Ihr Goalgetter, Frank Rohde, erzielte nur sechs Minuten nach dem zweiten Gegentreffer den Anschluss. Rohde schlenzte einen Freistoß über die Mauer. Berlins Keeper Pruschke war zwar noch am Ball dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern. Die Greifswalder drückten dann nochmal so richtig auf das Gaspedal und arbeiteten Chancen heraus, doch auch die größte von John Berger, der einen schönen Schuss abgab, hielt Pruschke im Berliner Kasten. Letztlich war es dann Dos Santos, der mit seinem sechsten Saisontreffer den Ausgleich in der buchstäblich letzten Minute erzielte.

Das Aufsteiger-Duell endete also leistungsgerecht Unentschieden. Die Greifswalder mussten damit Rang drei hergeben. Hertha Zehlendorf überholte die Hansestädter aufgrund des besseren Torverhältnisses. Beim Greifswalder FC bleibt Trainer Kroos aber weiterhin gelassen: „Wir hoffen, dass ein paar Spieler zurückkommen und sich die personelle Situation wieder etwas entspannt.“

Greiswald: Leu - Kröger (90.Schröder), Rüh, Berger, Chougourou - Miyazaki, Bütterich, Czarnecki (80.Memaj), Dos Santos, Banaskiewicz - Rohde.

BW Berlin: Pruschke - Mannsfeld, Stüwe, Stahl, Austermann - Ti.Göth (80.To.Göth), Engel, Matthias, Czekalla - Kitzing (75.Rehbein), Hippe (88.De Oliveira).

Tore: 0:1 (37.) Matthias, 0:2 (52.) Matthias, 1:2 (58.) Rohde, 2:2 (90.) Dos Santos.

Philipp Weickert