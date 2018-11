Greifswald/ZüssowIn.

In der Fußball-Landesliga läuft es derzeit für den Greifswalder FC nicht rund. Die Mannschaft verlor mit dem 0:2 gegen den VfL Bergen bereits das vierte Spiel in Folge. Zumindest einen Punkt haben die Kicker der SG Karlsburg/Züssow eingefahren.

Greifswalder FC II – VfL Bergen 0:2 (0:2). Vom Anpfiff weg versuchte der GFC II das Spiel zu bestimmen, was in der ersten Viertelstunde auch gelang. Bergen ließ die Greifswalder kommen, um sie auszukontern. In der 20. Minute führte einer dieser schnellen Angriffe zum Erfolg für Bergen. Nach einem langen Ball in die Spitze fabrizierte die Greifswalder Hintermannschaft einen Fehler, das Tor war leer und der Ball im Tor. Dieser Treffer zeigte Wirkung. Greifswald war nun vollkommen von der Rolle und Bergen nutzte das eiskalt aus. Ein Angriff über die linke Seite führte zum 0:2 aus Greifswalder Sicht. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte hatte Bergen noch weitere gute Tormöglichkeiten. Nach der Pause zeigte Greifswald mehr Schwung. Die größte Chance (60.) führte fast zu einem Eigentor der Bergener. Ab der 70. Minute ließ der Elan nach. Bergen übernahm wieder das Zepter und hatte in der Folge gute Chancen, das Ergebnis noch höher zu gestalten. Allerdings scheiterte Bergmann bei einem Foulelfmeter (83.). Moritz Bohm hatte hervorragend gehalten. Sven Lehmann (Mannschaftsleiter): „Die Mannschaft ist zurzeit verunsichert. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis, am besten nächste Woche in Mirow/Rechlin, da muss die Mannschaft über die Zweikämpfe kommen. Wir spielen einfach zu brav.“

GFC II: Bohm – Freimanis, Glandt, Galonski, Klaeske (41. Gurski) – Badwal, Otto, Grunow, Scheuermann, Settgast (61. Kitschke) – Greinert (46. Yaqobi)

SV Hafen Rostock – SG Karlsburg/Züssow 1:1 (1:1). Eine triste Sonntagspartie zwischen dem SV Hafen Rostock und der SG endete leistungsgerecht 1:1. Gegen tief stehende und auf Konter lauernde Gastgeber fiel der SG nur wenig ein. So waren schon über 25 Minuten gespielt, als die SG die erste große Gelegenheit bekam. Bull, von Bischoff herrlich frei gespielt, stand frei vor SV-Keeper Geyer, sein Lupfer klatschte aber an die Latte (26.). Kurz darauf jubelte dann aber die SG doch noch. Diesmal war es Bull, der für Bischoff auflegte, der von der Strafraumgrenze platziert ins rechte Eck abschloss. Der Gastgeber war nun gefordert, etwas mehr zu tun und wurde dafür noch vor dem Halbzeitpfiff belohnt. Ein Eckball, kurz ausgeführt, landete am kurzen Pfosten, die SG konnte den Ball nicht klären – 1:1. In Hälfte zwei gelang der SG dann gar nichts mehr. Sie hatte Glück, dass ein Konter der Rostocker am SG-Gehäuse vorbei flog. Der Gastgeber mühte sich zwar in der Folge redlich, gefährdete die SG aber auch nicht ernsthaft. Ein, zwei kleinere Chancen gab es noch, doch viel mehr hatte diese an Tristesse kaum zu überbietende Hälfte nicht zu bieten. So resümierte Kapitän Eichelkraut: „In Hälfte eins verpassten wir das zweite Tor. In Hälfte zwei lief dann wenig bei uns zusammen, hier war der Gastgeber das gefährlichere Team, insofern ist das 1:1 ein gerechtes Remis.“

SG: Mi. Schmidt; Eichelkraut, Stachowiak, Weylo, Seehausen; Ma. Schmidt (Wotzlaw), Brandenburg, Berndt, C. Schuldt; Bischoff, Bull (Gutjahr) Tore 0:1 Bischoff (32‘), 1:1 Treichel (45.).

Ralf Edelstein