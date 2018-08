Greifswald

Wie zufrieden sind die Greifswalder und ihre Gäste mit dem Einzelhandel in der Innenstadt? Wie empfinden sie den Marktplatz und das Angebot an Restaurants? Gibt es genug Sitzgruppen, fehlen Parkplätze? Zu diesen und ähnlichen Fragen sollen Passanten am Donnerstag, dem 27. September, sowie am Samstag, dem 29. September 2018, jeweils zwischen 10 Uhr und 18 Uhr befragt werden. Diese Befragung wurde bereits 2016 durchgeführt, so dass Entwicklungstrends aufgezeigt werden können.

Für diese Aktion sucht die Universitäts- und Hansestadt Greifswald noch Befrager. Sie erhalten zuvor eine kurze Schulung. Der genaue Termin wird bei der Anmeldung vereinbart. Je Befragungstag können zwischen 60 und 80 Euro verdient werden. Ebenso gibt es für Studenten einen fachlichen Nachweis zur Durchführung der Befragung. Interessierte melden sich bei Erik Wilde vom Stadtbauamt, Tel.: 03834 8536-4211 oder E-Mail: stadtplanung@greifswald.de

Die Befragung ist ein gemeinsames Projekt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (Stadtbauamt, Abteilung Stadtentwicklung/untere Denkmalschutzbehörde) und der Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern. Methodische Grundlage ist ein bundesweit einheitliches Erhebungssystem, entwickelt vom Institut für Handelsforschung

oz