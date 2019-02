Lubmin

Nicht nur Krankenhäuser, die Gastronomie und Hotels suchen händeringend Fachkräfte. Auch die Metallbaubranche in Vorpommern-Greifswald sieht einen großen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. „Wir könnten hier am Standort Lubmin sofort 50 bis 60 Mitarbeiter einstellen“, beschrieb der Chef des Unternehmerverbandes Vorpommern und Geschäftsführer der BSR Metallbau und Servicegesellschaft, Gerold Jürgens, in dieser Woche das bestehende Fachkräfteproblem.

Um gute und motivierte Arbeitskräfte ist inzwischen auch in Vorpommern ein Wettbewerb entbrannt, der über Löhne, attraktive Arbeitsbedingungen, das Betriebsklima und im besten Falle besondere Boni entschieden wird. Firmen wie die Lubminer RIS Industrie- und Kraftwerksservice, BSR oder MAL Maschinen- und Armaturenwerkstatt Lubmin hoffen nun, dabei mit einer ortsnahen Schweißerausbildung punkten zu können. Am Mittwoch eröffnete das Berufsfortbildungswerk am Industriestandort eine vom Deutschen Verband für Schweißen (DVS) zertifizierte Schweißkursstätte, in der Auszubildende nicht nur das Handwerk mit dem Schweißgerät erlernen, sondern auch gestandene Metaller ihren Schweißerpass wiederholen und Arbeitssuchende für einen Beruf mit Schweißkenntnis fit gemacht werden können.

Gute Schweißer werden gesucht

„Wir gehen dorthin, wo die Firmen sind“, begründete der Berufsfortbildungswerk-Manager Klaus-Dieter Landsmann die Eröffnung der Ausbildungswerkstatt, die eigentlich eine Standortverlagerung von Wolgast nach Lubmin ist. Das Ausbildungsunternehmen mietete sich in eine Halle der Lubminer Firma RIS ein und investierte 50 000 Euro. An acht Schweißerplätzen können nun 16 Aus- oder Fortzubildende zeitgleich bis zu 47 verschiedene Schweißtechniken erlernen oder ihre Kenntnisse auffrischen. Seit Januar absolvieren die ersten zwei Auszubildenden von RIS im Rahmen der Verbundausbildung ihre Schweißerlehre in der Lubminer Werkstatt. Für das kommende Jahr wollen weitere Unternehmen in eine Kooperation einsteigen, wie Landsmann sagte.

Gute Schweißer werden gesucht. „Es gibt einen großen Bedarf im Markt insgesamt“, so der Fertigungsleiter der Wusterhusener HAB, René Schmidt. Der Hallen- und Anlagenbauer mit etwa 65 Mitarbeitern könnte derzeit noch sechs bis zehn Fachkräfte benötigen. Die MV-Werften in Stralsund, die offensiv nach Mitarbeitern suchen, machten es dabei kleineren Firmen wie HAB schwer. Ob man künftig mit der Lubminer Ausbildungsstätte kooperiere, sei noch nicht entschieden. Das Unternehmen habe einen guten Ausbildungspartner, sagte Schmidt. Aber eine Alternative in Firmennähe zu haben, sei schon nicht schlecht.

Der Karosseriebauer Kamal Abdullh, der 2015 von Syrien nach Deutschland flüchtete, absolviert im Berufsfortbildungswerk eine viermonatige Schweißer-Ausbildung, die vom Jobcenter finanziert wird. Mit einem anerkannten Schweißerpass hofft er, endlich im deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können. Die Beschäftigung ausländischer Fachkräfte ist auch für die Lubminer Firmen ein großes Thema. „Wir hoffen, dass das Fachkräfteeinwanderungsgesetz bald in Kraft tritt“, sagt Unternehmerverbandschef Jürgens.

Löhne unter Bundesdurchschnitt

Wie groß das Fachkräfteproblem in der Metallbaubranche ist, belegen auch die Daten der Arbeitsagentur. So blieben in diesem Jahr in Vorpommern-Greifswald allein im Beruf des Konstruktionsmechanikers 13 von 61 gemeldeten Ausbildungsstellen unbesetzt. „Jeder, der eine gute Ausbildung vorweisen kann, hat heutzutage 100-prozentige Job-Chancen“, sagt Klaus-Peter Köpcke von der Arbeitsagentur Greifswald. Andere Regionen locken dabei mit Geld. Die Löhne in der Metallbaubranche liegen in MV unter dem Bundesdurchschnitt. So verdient ein Konstruktionsmechaniker im Nordosten laut Entgeltatlas der Arbeitsagentur knapp 2200 Euro im Monat. Das mittlere Entgelt in Deutschland beträgt für diese Berufsgruppe 2860 Euro.

