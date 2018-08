Loitz

„Mutig, aber richtig“ nennt Bauminister Pegel Christian Pegel (SPD) das aktuell größte Bauvorhaben der Stadt Loitz. Hier soll bis zum 31. August 2020 ein Schulcampus verwirklicht werden, Pegel überreichte in dieser Woche einen Förderbescheid für das rund 2 Millionen Euro teure Projekt. Die bislang am anderen Ende der Stadt Loitz untergebrachte Grundschule mit ihren derzeit etwa 140 Schülern soll mit in den Gebäudekomplex der Regionalen Schule an der Goethestraße ziehen. In einem einstöckigen Neubau werden nicht nur die ersten Klassen untergebracht, sondern auch ein Hort mit rund 130 Plätzen entstehen, so dass Loitz schließlich über einen zentralen Schulcampus verfügt. Die Gesamtkosten für das Bauprojekt sind beträchtlich. Rund 2 Millionen Euro werden für den Neubau fällig, 1,5 Millionen Euro konnten über den europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) eingeworben werden. Wegen der Möglichkeit einer Kofinanzierung bleiben für die Gemeinde voraussichtlich noch 290 000 Euro, die sie aus eigenen Mittel stemmen muss. „Der 31.August 2020 ist unser angepeiltes Datum“, so der Loitzer Bürgermeister Michael Sack (CDU). „Bis zum Schulstart muss alles fertig sein.“

Alte Grundschule hatte auch ihren Reiz

Sicherlich werde es während der Bauzeit einige Beeinträchtigungen im Lehrbetrieb geben, blickt der Schulleiter der Regionalen Schule Frank Fandrich voraus. „Aber wir haben uns für dieses Modell entschieden und freuen uns drauf.“ Der Neubau entsteht auf dem Gelände der Regionalen Schule in Loitz, soll eine Grundfläche von rund 850 Quadratmetern haben und sich farblich an den bestehenden Bauten orientieren. Die Räume für die ersten Klassen wird dabei etwas abgetrennt von den Hortzimmern, damit hier ein ruhiger Bereich für die Schulanfänger entsteht. „Das Bauprojekt war in der Vergangenheit nicht unumstritten“, räumt Michael Sack (CDU). „Das Gebäude in dem die Grundschule derzeit untergebracht ist hat auch seinen Reiz.“ Das über hundert Jahre alte Haus sei gut erhalten und würde den Schülern eine behütete Atmosphäre bieten. „Aber der von beiden Schulen genutzte neue Hort wird die beiden Schulen zusammenführen“, ist sich Sack sicher.

Förderschule soll komplett nach Loitz ziehen

In den dann freiwerdenden Grundschulbau soll nach Angaben Michael Sacks die Förderschule ziehen, die bislang in Behrenhoff untergebracht war. Dort werden derzeit über 150 Schüler mit Lernschwierigkeiten unterrichtet, ein Teil des Unterrichtes findet seit Jahren allerdings bereits in der Grundschule Loitz statt.Für die Schulleiterin der Förderschule, Edeltraut Schmid, sind die konkreten Zeitpläne neu. „Wir sprechen seit Jahren davon, dass wir nach Loitz ziehen“, so Schmid. „Aber dass das jetzt 2020 sein soll, wurde uns als Schule noch nicht mitgeteilt.“ Sie sieht dem vollständigen Umzug der Schule nach Loitz mit gemischten Gefühlen entgegen. „Wir werden in Behrenhoff gewollt, von der Gemeinde akzeptiert“, sagt sie. Das sei für eine Schule, die auch verhaltensauffällige Kinder unterrichtet, von großer Bedeutung. „Außerdem war für uns auch schon mal ein Neubau im Gespräch, wir hatten mit Landrätin Syrbe darüber beraten.“ Diese Option würde die Schule dem Umzug klar vorziehen. Ein Neubau könne auch besser auf die speziellen Bedürfnisse der Schüler angepasst werden, so Schmid. „In der Grundschule Loitz wären für eine Nutzung noch viele Umbauten nötig, zum Beispiel die Einrichtung von Fachräumen“

Anne Ziebarth