Greifswald

„Auf die Sattel und Losradeln!“, hieß es am Mittwoch in der Lomonossowallee in Schönwalde für viele Radfahrer. Dort fand das diesjährige Fahrradfest, organisiert von den Greifswalder Stadtwerken statt. Das Fest galt als Startschuss für das diesjährige Stadtradeln – im letzten Jahr legten die Greifswalder bei der bundesweiten Aktion knapp 190 000 Kilometer zurück. In diesem Jahr gab es zudem viel Neues zu feiern: Sowohl der neue Veranstaltungsort in Schönwalde, als auch das erste Fahrradrennen in der Hansestadt.

Bei den Radrennen entlang der Allee konnten sich Hobbyradler und Sportler in Wettkämpfen messen, wer am schnellsten die Ziellinie überquert – die kürzeste Strecke für die Dreijährigen betrug 400 Meter, die längste Strecke war 63 Kilometer lang. Doch auch die Sportmuffel kamen auf ihre Kosten. Entlang der Lomonossowallee gab es Mitmachangebote, so weit das Auge reichte. Ein Glücksrad drehen, Fahrradkörbe bemalen oder ein Polizeiauto von innen sehen: vor allem die Kinderaugen strahlten. Lea Holstein versuchte sich auf kuriosen Zweirädern fortzubewegen. Ihr Favorit: „Das Rad mit einem ganz kleinen Hinterrad“, sagt die 9-Jährige. „Das war ganz schön kompliziert.“ Die 7-jährige Lisa K. ließ sich beim DRK eine Platzwunde ins Gesicht schminken. „Jetzt kann ich meine Freunde veräppeln und sagen, dass ich hingefallen bin“, lacht sie.

Zur Galerie Fahrradrennen für Hobbyradler und Profisportler, Infostände und Mitmachangebote für die Kleinsten: beim Fahrradfest der Stadtwerke stand das Zweirad im Mittelpunkt.

Livemusik der Bands „Funky Froxx“ und „Room Squats“ und Infostände rund ums Thema Zweirad rundeten den Tag ab, bei dem mehrere hundert Gäste teilnahmen. „Das Fahrradfest ist sehr familienfreundlich“, sagt Thomas Hartwich. „Ich habe meinen Sohn schon bei einem Rennen angefeuert, dann haben wir zusammen ein Vogelhäuschen zusammengebaut und später nehmen wir an der Stadttour teil.“ Die etwa neun Kilometer lange Radtour durch die Hansestadt wurde von der The Voice of Germany-Finalistin Isabell Schmidt begleitet.

Stefanie Ploch