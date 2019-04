Greifswald

Einen Monat nach dem Überfall auf eine Tankstelle in Greifswald sucht die Polizei jetzt mit einem Foto und einer detaillierten Beschreibung nach dem Täter. Der maskierte Mann hatte am 31. März die Esso-Tankstelle in der Stralsunder Straße überfallen und war anschließend mit der Beute zu Fuß in Richtung Fleischervorstadt geflüchtet. Die Polizei veröffentlichte am Samstag ein Foto aus der Überwachungskamera der Tankstelle. Der Täter soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein und war mit einer olivgrünen Jacke bekleidet. Zudem soll er einen regionalen Bezug haben. Die Tankstelle war am 31. März, einem Sonntag, um 6.10 Uhr überfallen worden.

Täterbild vom Tankstellenüberfall am 31. März in Greifswald Quelle: Polizei

Bei dem Überfall bedrohte der Täter das Tankstellenpersonal mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Die Kriminalpolizei hatte nach dem Überfall Spuren am Tatort gesichert und Videoaufzeichnungen ausgewertet. Ermittelt wird wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Die Polizei bittet um Unterstützung. Zeugen, die aufgrund der Veröffentlichung der Bildes sachdienliche Hinweise geben können, können sich bei der Polizei in Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540 224 oder aber über Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Martina Rathke