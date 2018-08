Greifswald

Schock auf der Baustelle der Stadtwerke Greifswald in der Anklamer Straße: Bei der Sanierung der Trinkwasserleitung kam es am Donnerstagnachmittag in Höhe Theater zu einem Arbeitsunfall, in dessen Folge drei Personen Verletzungen erlitten. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in Klinikum transportiert.

In einer Baugrube war ein Gewebeschlauch geplatzt, der zuvor mit Luftdruck und Wasser durch ein Rohr getrieben wurde. Die aufsteigende Wasserfontäne war so stark, dass es in der Folge zu Verletzungen umstehender Personen kam.

Stadtwerkechef Thomas Prauße, der bei den Arbeiten anwesend war, zeigte sich schockiert und bedauerte den Vorfall. „Es handelt sich dabei eindeutig um ein Fehlverhalten und einen Ausführungsfehler der Baufirma. Die Arbeiter hätten den Gewebeschlauch, den sogenannten Liner, eher stoppen müssen. Stattdessen wurde er mit erhöhtem Druck durch die Leitung getrieben“, kritisiert der Geschäftsführer. Dafür müsse sich die Firma verantworten.

Nach Praußes Worten wird sich der Vorfall negativ auf die Bauzeit auswirken. Da ein neuer Liner erst hergestellt werden müsse, gehe er von einer verspäteten Fertigstellung der Arbeiten aus. Ursprünglich hatten die Stadtwerke angekündigt, die Baumaßnahme etwa Mitte September zu beenden. Die Anklamer ist zwischen Europakreuzung und Hans-Beimler-Straße seit 16. Juli halbseitig für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Hase Petra