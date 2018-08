Greifswald

In Mecklenburg-Vorpommern herrscht Lehrermangel, doch an der Ausbildung hapert es. Greifswalder Studenten beschweren sich nun über fehlendes Lehrpersonal in der Didaktik. Dadurch würde sich die Regelstudienzeit von zehn Semestern bei vielen verlängern.

Vorgesehene Kurse für Fachdidaktik könnten nicht stattfinden. Die Folge: „Im Sommersemester 2018 sind 326 Studierende für das Lehramt Gymnasium Geschichte eingeschrieben, erläutert Henning Haasler, stellvertretender Vorsitzender Fachschaftsrat Geschichte. “Nur 184 befinden sich in der Regelstudienzeit„. Am Institut für Geschichte gibt es einen Festangestellten für die Didaktik, zwei weitere Stellen bezahlt der Bund über den 2020 auslaufenden Hochschulpakt. Auch an der Uni Rostock mangele es an Personal.

Für mehr Planstellen in der Fachdidaktik spricht sich Prof. Monika Unzeitig aus. Die Dekanin der Philosophischen Fakultät stellt jedoch fest: Die Fakultät habe keine freien Stellen. Mitte der 2000er Jahre hatte die Philosophische Fakultät durch eine Kürzungsrunde in Form des Landespersonalkonzepts etwa 30 Prozent ihrer Stellen verloren. Den tatsächlichen Bedarf an Didaktikstunden festzustellen, sei wegen auslaufender alter Lehramtsstudiengänge zudem unmöglich, sagt Unzeitig.

Die Universität Greifswald hat heute noch zwei Didaktikprofessuren, wobei die in Deutsch nicht besetzt ist. Jan Meßerschmidt, Pressesprecher der Universität, findet es problematisch, dass es in zentralen Fächern wie Geschichte keinen Didaktiklehrstuhl gibt. Freie Stellen hätte jedoch auch das Rektorat nicht. “Wir sind in den hochschulpolitischen Rahmenbedingungen gefangen„, sagt Meßerschmidt. Die Ressourcen seien sehr knapp.

Henning Lipski, Pressesprecher von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD), verweist in der Frage nach der Fachdidaktik Geschichte auf die Universität. Wegen der Freiheit von Forschung und Lehre könne das Land dort nicht eingreifen.

Sowohl Uni, Land als auch Studierende wünschen sich Verbesserungen in der Lehrerausbildung. Die Verantwortlichen für Lehrerausbildung des Landes treffen sich im November 2018 zu einer Zukunftswerkstatt, um die Weichen für eine Verbesserung zu stellen.

Das Landespersonalkonzept Das Landespersonalkonzept von 2004 verordnete den Hochschulen des Landes massive Stellenstreichungen. Greifswald stellte das Lehramtsstudium für Mathematik, Physik, Chemie und Biologie ein. Von den naturwissenschaftlichen Fächern blieb nur Geographie. Die Philosophische Fakultät opferte die Studienrichtungen Romanistik, Sport- und Altertumswissenschaften samt zugehöriger Schulfächer. An der Theologie können sich Interessenten unverändert zum Religionslehrer ausbilden lassen. Zum großen Lehrerausbildungszentrum wurde infolge der Greifswalder Streichungen Rostock. Um die vom Land geforderte Sonderpädagogikausbildung zu ermöglichen, wurde die letzte Greifswalder Stelle in der Ur- und Frühgeschichte geopfert.

Christopher Gottschalk