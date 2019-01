Greifswald

53 Jahre hat sich Bernt Petschaelis ehrenamtlich in Greifswald engagiert, zuletzt fünf Jahre als Vorsitzender des Stadtsportbundes. Auf dem 19. Sporttag des Greifswalder Sportbundes hat er nicht mehr kandidiert. „Da ist schon ein Rucksack von mir abgefallen“, sagt der 68-Jährige. „Es hat Spaß gemacht, aber es war sehr aufwändig. Ich war auch nicht immer so locker, wie ich es gern gewesen wäre.“

Ganz Schluss ist nicht. „Petscha“ ist stellvertretender Vorsitzender des Greifswalder Sportrates, HSG-Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter Handball. Man kann sich fast fragen, welche Funktion er im Greifswalder Sport nicht ausübte. Der gebürtige Zingster war auf Landes- und Bundesebene aktiv. Er war unter anderem Geschäftsführer der HSG Greifswald, Lehrer im Hochschuldienst an der Sektion Sportwissenschaft der Uni und Sportamtsleiter. Für sein Engagement bekam er unter anderem die Ehrennadel des Landessportbundes in Gold, ist Ehrenmitglied der HSG Universität Greifswald und Ehrenvorstand der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter. Petschaelis war auch als Aktiver erfolgreich.

Vor 60 Jahren, am 27. April 1959, gewann Bernt Petschaelis beim zweiten Kreispioniertreffen im Ballzielwurf. Er bekam seine erste Urkunde. Mit zehn Jahren begann der Junge seine Karriere bei den Leichtathleten von Lok Greifswald. „1965 hat mich dann Karl-Ewald Tietz auf dem Hof der Greifswalder Krullschule weggefangen“, erzählt Bernt Petschaelis. „Ich habe viel von ihm gelernt.“ Bereits mit 17 Jahren spielte „Petscha“ in der DDR-Liga als Stammtorhüter der Handballer der HSG Uni Greifswald und wurde mit der Rostocker Bezirksauswahl der A-Jugend Vize-DDR-Meister. „Mit 17 brauchte man damals eine Sondergenehmigung, um spielen zu können“, erinnert er sich. Insgesamt hat er über 1300 Spiele absolviert und trainiert noch heute einmal in der Woche. „Ich habe als Handballer 28 Mal im Ausland in sechs Ländern gespielt“, erinnert er sich. „Das waren richtige Höhepunkte.“

Sportstudent Bernt Petschaelis bei der Vorführung der Übung zu den Weltfestspielen 1973 in Berlin (vor 45 Jahren) in der Sporthalle Falladastraße 1 Quelle: Sammlung Petschaelis

Karl-Ewald Tietz hat maßgeblich die Entscheidung des HSG-Keepers für das Sport- und Geographielehrerstudium in Greifswald beeinflusst. Schon im dritten Studienjahr bekam er einen Arbeitsvertrag mit der Uni und unterrichtete nebenbei. Folgerichtig, dass Petschaelis nach sehr gutem Abschluss an der Sektion Sportwissenschaft blieb und Handball, Fußball, Volleyball, Rudern und Wintersport im damals obligatorischen Studentensport unterrichtete. „Es war mein Traumberuf, das hätte ich bis zur Rente machen können.“ Aber es kam nach der Wende anders. „Ich war auf dem Sportplatz Falladastraße, als die Nachricht kam, dass ich ins Rathaus zu dem neuen Senator Dr. Jürgen Drenckhahn kommen sollte“, erzählt er. Petschaelis wurde im Juni 1990 der Posten des Sportamtsleiters angeboten. „Ich hatte eine Nacht Bedenkzeit“, erinnert sich Petschaelis. „Am 1. Juli wurde ich von der Bürgerschaft im Saal der früheren SED-Kreisleitung in dieses Amt berufen.“ Drenckhahn sei konsequent, ehrlich und engagiert gewesen, der beste Dezernent, den er in den Jahren im Rathaus gehabt habe. Ohne ihn würde es das Pommersche Landesmuseum nicht geben, sagt Petschaelis. Hallen wurden gebaut, ins Volksstadion investiert. „Viele guckten neidvoll auf Greifswald.“ Schon fast vergessen sind die vielen Ortswechsel des Amtes. Vom Nikolaikirchplatz führte der Weg in die Wolgaster Straße, in das Volksstadion, die Loefflerstraße, die Gustebiner Wende, in die frühere Post am Markt. Die schwersten sechs Jahre als nunmehr auch für Schulen verantwortlicher Amtsleiter seien die von 2002 bis 2006 gewesen. Schulen wurden geschlossen und abgerissen, darunter die Neubauten der Karl-Marx- und Friedrich-Engels-Schule im Ostseeviertel Parkseite.

„Meine Frau Angelika hat in fast 43 Ehejahren sehr viel Verständnis für meinen Sport und das umfangreiche ehrenamtliche Engagement aufgebracht, obwohl sie selbst beruflich als Ärztin sehr stark eingebunden war“, schaut er zurück. „Dafür bin ich ihr sehr dankbar.“ Jetzt hat Petschaelis Zeit für viele weitere Reisen mit seiner Frau, für die Familie und die vier Enkelkinder, die Hobbys und eigene sportliche Aktivitäten.

