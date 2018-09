Greifswald

Zwei weitere Amseln aus Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts bei Greifswald am Usutu-Virus verendet. Die Tiere stammten aus Bergen auf Rügen und aus Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg). In diesem Landkreis war auch die erste Amsel gefunden worden, bei der im Land das Virus nachgewiesen wurde. „Die Seuche ist flächendeckend in Deutschland verbreitet“, sagte eine Institutssprecherin. Bislang seien nur aus Berlin und Thüringen noch keine Fälle der Krankheit bekannt geworden. Die Seuche ist nicht melde- und nicht anzeigepflichtig. Sie kann auf Pferde übertragen werden, unter Umständen auch auf Menschen.

