Greifswald

Allen Grund zu Feiern gibt es für die Volkshochschule Vorpommern-Greifswald. In diesem Jahr feiert sie ihr 100. Jubiläum. Während die Einrichtung im Jahr 1919 mit Kursen wie „Die wichtigsten Volksseuchen“ oder „Die Grundlagen der Geldwirtschaft“ begonnen hat, bietet die Institution heute zwischen 300 bis 350 verschiedene Lehrgänge an.

Einen Großteil der Kurse machen die Sprachlehrgänge aus, sagt Ute Askri, Leiterin der Volkshochschule ( VHS). Zu den beliebtesten zählen unter anderem Norwegisch und Italienisch. Auch Englisch ist bei vielen beliebt. Die meisten, sagt Askri, wollen dabei ihre Grundlagen in einem Kurs auffrischen. Im A1-Englisch-Kurs werden vorhandene Kenntnisse erweitert. Ziel ist es, das freie Sprechen zu fördern, weitere Grundlagen der Grammatik zu vermitteln. Der Kurs beginnt am 14. März, immer donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr (Voranmeldung bis zum 3. März möglich, 84 Euro pro Person, weitere Englisch-Kurse vorhanden).

Wochenend-Kurse für einen hörbaren ersten Einblick

In den vergangenen Jahren hat sich so einiges verändert. Heute bietet die VHS auch Wochenend-Kurse an, in denen Teilnehmer einen ersten hörbaren Einblick in eine Sprache bekommen. Diese Kurse richten sich an Menschen, die unter der Woche aufgrund der Arbeit wenig Zeit für einen Kurs haben, der über mehrere Wochen geht, sagt Askri. So startet im März ein Wochenend-Kurs in Polnisch mit geringen Vorkenntnissen. Wer das polnische ABC schon kennt, der bekommt nicht nur einen Einblick in das heutige Leben unseres Nachbarlandes, sondern wird auch das freie Sprechen in Alltagssituationen lernen. Die ersten der acht Kurse beginnen am Freitag, den 15. März um 17.30 bis 19 Uhr, und am Sonnabend, den 16. März um 9 bis 12.15 Uhr (Voranmeldung bis zum 3. März, 84 Euro pro Person).

Aktiver geht es in den Sport-Kursen zu, die die VHS anbietet. Während der Dozent und Doktorand der Zoologie, Shou-Wang Lin, ab dem 2. April die Grundlagen des Kung Fu aufzeigt, geht es beim Taiji Quan (auch chinesisches Schattenboxen genannt) um das eigene Wohlbefinden und ist Bestandteil der asiatischen Bewegungslehre. Der Einsteigerkurs findet ab dem 19. März immer dienstags von 17:30 bis 19 Uhr statt (Voranmeldung bis 10. März, 80 Euro pro Person).

Von Imkerei über Bäume beschneiden

Bis zu 5000 Teilnehmer jährlich verzeichnet die Volkshochschule allein in Greifswald. Leiterin Ute Askri ist dabei immer auf der Suche nach neuen Dozenten mit speziellen Kenntnissen oder Fähigkeiten. Dabei schreckt sie auch nicht vor ungewöhnlichen Kursangeboten zurück. Sei es ein Imkerkurs, bei dem es aktuell eine Warteliste gibt, oder einen Kurs, in dem das richtige Beschneiden von Bäumen und Sträucher thematisiert wird. „Dabei zeigt die Agraringenieurin Cornelia Maroske im Garten eines Teilnehmers, wie Pflanzen richtig geschnitten werden müssen, bevor die Knospen kommen. Davor gibt es noch Theoriewissen“, erklärt Askri. Der eintägige Kurs findet am 9. März von 9 bis 15.30 Uhr statt (Anmeldung bis zum 24. Februar, 20 Euro pro Person).

Ein Smartphone oder Tablet richtig einrichten

Auch dem technischen Wandel der vergangenen Jahrzehnte hat sich die Volkshochschule angeschlossen. So bietet die Einrichtung verschiedene Computer-, Tablet- und Smartphone-Kurse an. Im Workshop „Android –Einsteigerkurs mit eigenen Geräten“ lernen die Teilnehmer wie ein Handy oder ein Tablet eingerichtet wird, wie Fotos und Videos am besten bearbeitet werden oder welche Apps zu den eigenen Bedürfnissen passen. Der Kurs findet jeweils am 28. März von 14 bis 17.15 Uhr und am 04. April von 14 bis 17.15 Uhr statt (Anmeldung bis zum 17. März, 38,40 Euro pro Person).

Wie in den vergangenen Jahren befinden sich auch im aktuellen Kursheft wieder einige Scherz-Kurse – passend zum 1. April. Wer die vier Aprilscherzkurse findet, kann die Lösung bei der VHS einsenden und nimmt an einer Tombola teil, in der jeweils zweimal ein Kurs verlost wird.

Christin Lachmann