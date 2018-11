Greifswald

Am Freitag ist internationaler Vorlesetag und auch in Greifswald gibt es mehrere Möglichkeiten, sich einfach mal zurückzulehnen und dem gesprochenen Wort zu lauschen. Unter anderem um 18 Uhr wenn das Caspar-David-Friedrich-Zentrum zur szenischen Lesung lädt. Kinder sind in der Stadtbibliothek willkommen, wo Grünen-Politikerin Ulrike Berger um 16 Uhr im Gewölbekeller aus dem Kinderbuch „Hein Hannemann auf großer Fahrt“ vorliest. Der Eintritt ist frei. Im Cafe Köppen sind alle Kinder zwischen zwei und fünf Jahren mit ihren Eltern eingeladen. Hier werden zwischen 15 und 17 Uhr Geschichten über Natur und Umwelt vorgelesen.

Hardcore Punkrock gibt es am Freitagabend im Klex. Hier tritt ab 22 Uhr die polnische Band Moskwa auf, als Support sind die Greifswalder Bands Bagks und Restposten am Start. Die Bands Moskwa wurde 1983 gegründet und entwickelte sich schnell zu einer der erfolgreichsten Hardcorebands der Szene.

Bei einem „furiosen Benefizkonzert“ am Sonnabend um 18.30 Uhr im Dom kann man nicht nur Posaunenchor und Schalmeienmusik lauschen, sondern auch noch etwas für den guten Zweck tun. Der Erlös des Eintrittskartenverkaufs fließen an den Kinderkrebsverein und den Förderverein für krebskranke Frauen. Die Vereine möchten ein Ferienhaus in Zingst bauen, um krebskranken Frauen und Kindern Urlaub ermöglichen zu können. Die Karten kosten 12 Euro und sind unter anderem bei der Stadtinfo und der OSTSEE-ZEITUNG erhältlich. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr.

Ganz junge Musiker kommen hingegen am Sonnabendnachmittag im Elektrizitätswerk groß raus. Unter dem Titel „Herbstklänge mit der Musikschule" sind zwei Konzerte von Musikschülern im E-Werk zu hören, Beginn ist um 15 Uhr und um 17 Uhr. Karten sind im Vorverkauf zu 6 Euro ermäßigt 4 Euro im Büro der Musikschule zu erwerben.

Auch Tanzen kann man in der Hansestadt am Wochenende. Am Sonnabend lädt der Kulturbahnhof ab 20.30 Uhr zur 80-er Jahre Party unter dem Motto „The Time of my life“ . Ab 22 Uhr beginnt die Dockparty im Heineschuppen auf der Museumswerft.

Wer dem November entfliehen will, kann am Sonntag einen Ausflug in die Tropen machen. Um 14 Uhr startet im Botanischer Garten eine Führung durch die (warme) Gewächshausanlage. Hier lassen sich nicht nur Bromelien, Farne und Orchideen bewundern, sondern auch Nutzpflanzen wie Bananen und Kaffee.

Anne Ziebarth