Greifswald

Kraftfahrer müssen sich in der kommenden Woche auf erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Schönwalder Landstraße einstellen. Im gesamten Kreuzungsbereich Am Gorzberg/An der Thronpost werde vom 10. bis 14. September die vorhandene Asphaltdecke abgefräst und durch eine neu ersetzt, teilte die Stadtverwaltung mit.

Die Fahrbahnmarkierungen würden ebenso erneuert wie die Induktionsschleifen der Ampelanlagen. Am Montag werde ab 8 Uhr zunächst im gesamten Kreuzungsbereich die Fahrbahndecke abgefräst. Fahrzeuge könnten die Baustelle weiterhin passieren, der Verkehr werde über eine Ampel geregelt.Am Dienstag (11. September) soll dann ab 8 Uhr die Zufahrt von der Straße „An der Thronpost“ auf die Schönwalder Landstraße gesperrt werden. Einen Tag später, am Mittwoch sei die Straße „An der Thronpost“ dann wieder frei, dafür werde die Straße Am Gorzberg ab 8 Uhr gesperrt, hieß es aus dem Greifswalder Rathaus. Die jeweils anderen Zufahrten zu dem Knotenpunkt könnten genutzt werden.

oz