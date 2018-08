Greifswald/Wackerow

OZ: Warum hat die Hansestadt überhaupt ein Interesse daran, mit Wackerow zusammenzugehen? Immerhin ist die Gemeinde stark verschuldet.

OB Stefan Fassbinder (Grüne): Das Zusammengehen mit anderen Gemeinden im Umland hat den Vorteil, dass man dann in größeren Einheiten handeln kann. Davon profitieren wir zum Beispiel beim Öffentlichen Personennahverkehr, beim Radwegenetz, bei der Stadtentwicklung hinsichtlich Wohnbau und Gewerbe, aber auch bei Umweltmaßnahmen wie unserer Arbeit für den Ryck. Mehr Einwohner bedeuten außerdem mehr Zuweisungen vom Land. Dies hilft uns bei den Aufgaben, die wir bereits jetzt für die Region erfüllen wie die Musikschule, das Theater oder die Sportstätten.

OZ: Was würde mit den mehr als zwei Millionen Euro Schulden passieren?

Fassbinder: Wir erwarten vom Land 2,4 Millionen Euro. Damit ist diese Aufgabe zu bewältigen.

OZ: Die Wackerower haben sich vor einigen Jahren in einem Bürgerentscheid gegen die Fusion mit Greifswald entschieden. Ein Teil der Bewohner ist besorgt, dass die Gemeinde in der großen Stadt Greifswald keine hörbare Stimme hätte, die eigenen Interessen kein Gehör finden. Sind diese Ängste aus Ihrer Sicht berechtigt?

Fassbinder: Ich kann die Befürchtungen verstehen; sie sind aber unbegründet. Wir achten inzwischen sehr auf die Interessen der Ortsteile. Derzeit arbeiten wir an einem eigenen Masterplan für die Stadtteile an der Dänischen Wiek. Unser System der Ortsteilvertretungen funktioniert sehr gut. Mit den Ortsteilbudgets, die es seit zwei Jahren gibt, haben wir die Handlungsmöglichkeiten der Ortsteile massiv gestärkt.

OZ: Dabei handelt es sich um Mittel, die den Ortsteilen frei zur Verfügung stehen, beispielsweise für Feste oder Projekte. Wie viel Geld würde der Ortsteil Wackerow bekommen?

Fassbinder: Zusätzlich zum Sockelbetrag von 5000 Euro sind es 50 Cent pro Einwohner, also zirka 5700 Euro jedes Jahr.

OZ: Eine weitere Sorge ist, dass Wackerow den ländlichen Charakter verlieren würde, weil neue Baugebiete ausgewiesen werden und die Bevölkerung drastisch zunehmen könnte. Gibt es solche Pläne?

Fassbinder: Wir machen im Moment keine Pläne für Wackerow. Eine solche Entwicklung würden wir auch gemeinsam mit der Ortsteilvertretung Wackerow gestalten, so wie es jüngst auch bei Friedrichshagen und Ladebow der Fall war.

OZ: Aber Greifswald wächst, innerstädtisches Bauland gibt es kaum noch. Eine Ausdehnung nach Wackerow scheint da logisch.

Fassbinder: Das will ich auch nicht ausschließen. Wackerow wächst ja bereits, hat gerade erst ein neues Wohngebiet mit 150 Einheiten dazubekommen. Entscheidungen werden wir aber nur gemeinsam mit der Ortsteilvertretung treffen. Die hat in solch wichtigen Angelegenheiten immer Mitspracherecht.

OZ: Der Stralsunder OB verhandelt derzeit über eine Fusion mit der Rügener Gemeinde Altefähr, hat den Bewohnern eine Fähre über den Sund sozusagen als Hochzeitsgeschenk versprochen. Gibt es einen ähnlichen Bonbon, den Sie für die Wackerower im Fall einer Fusion bereithalten?

Fassbinder: Wir haben mit der Wackerower Gemeindevertretung verhandelt. Sie hat gut verhandelt. Im Vertrag sind alle Punkte enthalten, die den Wackerowern wichtig sind. Beispielsweise werden beide Feuerwehrstützpunkte erhalten, ebenso das Gemeindezentrum.

OZ: Warum macht es Sinn, die Eigenständigkeit der Feuerwehr zu erhalten?

Fassbinder: Wir brauchen die Feuerwehr ganz dringend. Es wäre fahrlässig, die Strukturen zu verändern. Unsere Berufsfeuerwehr hat von Anfang an gesagt, dass die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr sehr zentral und unentbehrlich ist. Wir werden künftig dafür sorgen, dass die Ausrüstung weiter ausgebaut wird und Standards eingehalten werden.

OZ: Ist eine Buslinie nach Wackerow geplant?

Fassbinder: Das wird im Nahverkehrsplan geregelt, für den der Landkreis gemeinsam mit Stadt zuständig ist. Ich befürworte es sehr, Wackerow in den Öffentlichen Personennahverkehr einzubeziehen, wie wir es jüngst für Friedrichshagen umgesetzt haben. Ich möchte aber keine Versprechen abgeben, denn das ist wegen der hohen Kosten eine schwierige Aufgabe.

OZ: Welche Vorteile hätte eine Fusion aus Ihrer Sicht für die Wackerower?

Fassbinder: Ganz konkret müssten sie für die KfZ-Zulassung nicht mehr nach Anklam fahren, sondern können das in Greifswald erledigen. In der Hansestadt sind die Steuersätze deutlich niedriger, weswegen jeder einzelne weniger Steuern zahlen muss. Einwohner mit einem geringen Einkommen oder mit mehr als drei Kindern erhalten Zugang zum Kultur- und Sozialpass, mit dem in vielen Einrichtungen Vergünstigungen gewährt werden. Außerdem wird die Gemeinde durch die Fusion von ihren Schulden befreit, erhält dadurch wieder Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten.

OZ: Falls sich Wackerow für eine Fusion ausspricht, wie geht es dann weiter?

Fassbinder: Das Innenministerium wird eine Anhörung durchführen. Ich hoffe, dass das schnell geschieht. Danach entscheidet die Greifswalder Bürgerschaft. Ziel ist es, so zu fusionieren, dass wir bei der Kommunalwahl im Mai 2019 bereits gemeinsame eine neue Bürgerschaft wählen können.

OZ: Im Amt Landhagen wird parallel sehr viel über die Großgemeinde Landhagen diskutiert. Wie sehen Sie die Gründung einer solchen Großgemeinde?

Fassbinder: Ich begrüße es, dass die Gemeinden überlegen, sich zusammenzuschließen. So wie der Zusammenschluss für Greifswald sinnvoll ist, um in größeren Einheiten arbeiten zu können, trifft das auch für das Umland zu. Für kleine Gemeinden wird es zunehmend schwierig, die stark anwachsenden Anforderungen an die Verwaltung zu erfüllen.

Degrassi Katharina