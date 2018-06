Greifswald/Wolgast

Große Ehre für 49 Unternehmen in Vorpommern: Die Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (IHK) zeichnete am Donnerstag in guter Tradition die „Top-Ausbildungsbetriebe“ der Region aus. Die Auszeichnung nahm IHK-Präsident Wolfgang Blank gemeinsam Bildungsstaatsekretär Steffen Freiberg vor.

In seiner Rede betonte Blank, dass sich „der Titel Top-Ausbildungsbetrieb zu einer festen und verlässlichen Marke in der Region entwickelt hat, wenn es darum geht, bei den Besten ins Berufsleben zu starten. Viele junge Menschen verbinden diese Auszeichnung mit Qualität, Seriosität und Transparenz für Berufsorientierung und Berufsausbildung“.

Unter den Geehrten waren auch etliche Firmen aus Greifswald und Umgebung: Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG), die Wohnungsbaugenossenschaft (WGG), die Stadtwerke, der Bootsbauer Hanseyachts, die Sparkasse Vorpommern, die Volksbank/Raiffeisenbank, die Strabag AG - Gruppe Neubrandenburg/Greifswald, die EWN Lubmin, die Zuckerfabrik Anklam und das Mercure Hotel.

Auch Firmen aus Wolgast und von der Insel Usedom punkten mit ihrer guten Ausbildung. Dazu zählen die Peenewerft Wolgast, Pier 14 Unternehmensgruppe Ückeritz, Seetel Hotel Usedom, das Steigenberger Hotel Heringsdorf, Das Ahlbeck Hotel & Spa in Ahlbeck, Upstalsboom Hotel Ostseestarnd, Usedom Palace Hotel und die Usedom Tourismus GmbH Koserow.

Hase Petra