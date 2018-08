Greifswald/Karlsburg/Wolgast

Unbekannte haben im Wald bei Steinfurth, einem Ortsteil der Gemeinde Karlsburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald), am Donnerstagmittag einen zusammengetragenen Haufen trockenes Holz angezündet. Während der Löscharbeiten wurde ein zweiter Brand nördlich der Ortschaft Steinfurth gemeldet. Auf einem Stoppelacker war an zwei Stellen Feuer gelegt worden. Dadurch brannte eine Fläche von etwa drei Hektar. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehren Karlsburg, Züssow, Lühmannsdorf, Ranzin und Klein Bünzow ist laut Polizeiangaben nur ein geringer Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

In beiden Fällen wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen, da eine Selbstentzündung ersten Ermittlungen zufolge auszuschließen ist. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam führte vor Ort die Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an, die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter Tel. 0395/5582-2224, an die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Meerkatz Cornelia