Berlin/Stralsund

Ganz behutsam senkt Florian Csizmadia, der Generalmusikdirektor des Theaters Vorpommern, seinen Taktstock nach unten. Sein Blick ist sehr ernst. Stille herrscht im Berliner Dom, die fast bedrückend wirkt. Und das gefühlt minutenlang. Aber dann brandet Beifall auf.

Es ist ein geradezu enthusiastischer Applaus, der den über 250 Mitwirkenden gilt, die soeben eine beeindruckende Konzerttournee beendet haben. Denn zum vierten und letzten Mal in Folge erklang in Berlins größter Kirche das „War Requiem“, Benjamin Brittens berühmtes Anti-Kriegs-Werk.

Es hatte am 28.Oktober im Greifswalder Dom seine umjubelte Premiere erlebt und war danach am 31. Oktober in der Opera na zamku in Stettin sowie am 3. November im Staatlichen Musiktheater in Klaipeda aufgeführt worden.

„Ich bin restlos gerührt“, sagte Anneliese Beiersdorf aus Wilmersdorf nach den Beifallsovationen . Sie war mit ihrem Lebensgeführten Bernhard Müller gekommen. „Solche Veranstaltungen“, so der Mann, „finden auch in Berlin nicht alle Tage statt. Und schon gar nicht an so prominenten Orten und zu solch bewegenden Anlässen“, war sein Fazit. Die Aufführung des „War Requiems“ war dem 100. Jahrestag der Wiederkehr des Endes des Ersten Weltkrieges gewidmet. Möglich geworden war sie aufgrund einer Förderung der Bundesregierung, die das Theater Vorpommern als eines von nur zehn Häusern deutschlandweit im Rahmen einer sogenannten Exzellenzinitiative von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erhalten hatte.

„Wir sind alle sehr glücklich über das Ergebnis“, sagte Helga Haase, die Stralsunder Sprecherin des Theaters Vorpommern nach dem Berliner Konzert. Über 700 Besucher waren dazu in das Gotteshaus gleich neben der Museumsinsel gekommen. Weit über 2000 Zuschauer sahen die vier Aufführungen. „Das ist ein wunderbares Ergebnis, das all unsere Mühen belohnt hat“, konstatierte auch Hans Heuer, Öffentlichkeitschef des Theaters. 70 000 Flyer hatte er allein in Berlin über den Sommer verteilen lassen. 1800 Plakate waren zusätzlich auf U- und S-Bahnhöfen geklebt worden. Dirk Löschner, der Intendant des Theaters Vorpommern, der der Aufführung in der ersten Reihe des Berliner Doms ebenfalls ergriffen gelauscht hatte, äußerte bereits vor den Konzerten auf einem Pressegespräch, dass er stolz sei, dieses Projekt gemeinsam mit den Partnern aus Stettin und Klaipeda gestemmt zu haben. Nach der letzten Vorstellung konnte er zahlreiche Glückwünsche entgegen nehmen. Es gab auch viele Umarmungen denn eine Reihe der Musiker war von Familienmitgliedern nach Berlin begleitet worden. Auch für sie war es offenbar ein ganz besonderer Moment.

Das „War Requiem“ ist mit seiner musikalischen Darstellung von Krieg und der sich anschließenden Versöhnungsgeste nicht nur eine Erinnerung an schreckliche Folgen, sondern vor allem auch eine Mahnung. „Denn wo Hass gesellschaftsfähig wird, ist der Krieg nicht weit“ , schrieb die Musikdramaturgin des Theaters, Katja Pfeifer, im Programmheft. Und in Deutschland haben wir es gegenwärtig mit erstarkendem Hass zu tun. Nicht nur in Chemnitz.

Ein so großartiges, wie gewaltiges Konzert wird es in dieser Form so schnell sicher nicht wieder geben. Denn immerhin waren dazu mit dem Philharmonischen Orchester Vorpommern und jenem der Opera na zamku zwei Klangkörper zusammen gekommen. Fünf Chöre traten auf, darunter der Stettiner Knabenchor „Slowiki“, der in Berlin wie schon in Greifswald auf einer Empore stand.

Die musikalische Leitung hatten zwei Dirigenten inne , nämlich der vorpommersche Generalmusikdirektor Florian Csizmadia und Jerzy Wolosiuk, der künstlerische Direktor der Opera na zamku Stettin. Mit der Sopranistin Aga Mikolaj aus Polen, dem britischen Tenor Benjamin Hulett sowie dem deutschen Bariton Benjamin Appl standen drei namhafte Solisten auf der Bühne. Appl ist der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Dieskau. Der war der Bariton-Solist der Uraufführung am 30. Mai 1962 in Coventry. Dort war das Werk anlässlich des Wiederaufbaus der im Zweiten Weltkrieg sinnlos von der deutschen Luftwaffe zerstörten Kathedrale das erste Mal zu hören.

Britten hat in seinem Auftragswerk die beklemmende Lyrik des kurz vor Ende des ersten. Weltkrieges gefallenen Dichters Wilfried Owen verarbeitet. Somit bildet das „War Requiem“ auch eine Klammer um beide Schreckensereignisse des vorigen Jahrhunderts. Das Theater Vorpommern hat mit seiner Konzertserie ein großartiges Zeichen der Erinnerung gesetzt.

Reinhard Amler