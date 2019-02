Greifswald

In der Serie „Was studierst du so?“ stellt die OSTSEE-ZEITUNG Studiengänge und die Personen dahinter vor. Heute reden wir mit Anna Kassautzki, die im 1. Mastersemester Politikwissenschaft studiert.

OSTSEE-ZEITUNG: In dem Studium beschäftigt man sich bestimmte gerade viel mit der AfD und der Spaltung der Gesellschaft.

Ich beschäftige mich gerade mit internationaler Politik, weil ich darin eine Hausarbeit schreibe. Das ist ja abhängig vom Seminar, mit welchen Themen man sich befasst. Die AfD habe ich im Master noch nicht behandelt.

Worüber schreibst du die Hausarbeit?

Über die Kooperation von israelischen und palästinensischen Jugendorganisationen.

Mit dem Thema hattest du bestimmt schon mal persönlich Kontakt oder ist es ein reines Forschungsinteresse?

Halb, halb. Ich bin auf das Thema vorher gekommen und bin im letzten Oktober nach Israel und Palästina gereist und habe dort Leute getroffen, die ich jetzt über Skype interviewe. Aus diesen Gesprächen ziehe ich das Material für meine Hausarbeit. Googelt man nach dem Thema, findet man wenig, weil es in den jeweiligen Gesellschaften nicht groß angesehen ist.

Hat das Studium deine Perspektive auf die Welt verändert?

Ein Stück weit. In Bayern habe ich Staatswissenschaften im Bachelor studiert. Das war ein Rund-um-Blick auf den Staat. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Welt noch viel komplizierter ist als sie am Anfang wirkt. Das Ganze zu analysieren und zu durchblicken ist ganz schön viel Arbeit.

Welches Problem sollte man zuerst lösen?

Es gibt verschiedene Menschen und Gremien mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wenn ich mir überlegen müsste, welches Thema das wichtigste ist, dass unsere Generation und die Generation davor angehen muss, dann ist das der Klimawandel. Darin schlummert noch so viel Konfliktpotential um Ressourcen die knapper werden und durch den Klimawandel noch knapper werden würden. Ich glaube der kompletten Menschheit würde es gut tun, wenn wir das in den Griff bekommen, weil wir ansonsten irgendwann nur noch Schadensbegrenzung betreiben können. Es wäre schade, wenn das dann der Planet ist, den wir der nachfolgenden Generationen überlassen.

Stichwort Zukunft: Was willst du nach dem Studium machen?

Wir scherzen immer wir werden ausgebildete Taxifahrer und Taxifahrerinnen. Aber im Ernst: Ich würde gerne in den Bereich der außerschulischen politischen Jugendbildung gehen, weil ich glaube dass ein grundlegendes Demokratieverständnis und eine Begeisterung für Demokratie niemandem in die Wiege gelegt ist. In Zeiten von Trumps oder auch der PiS-Partei in Polen müssen wir die Menschen wieder für Demokratie begeistern. Es kann nicht die Option sein, dass wir einen entscheiden lassen. Der macht das schon. Das hatten wir schon mal vor 70 Jahren und das ist nicht gut ausgegangen.

Wo kommst du her?

Gebürtig aus Heidelberg, aufgewachsen bin ich in Hessen und habe fünf Jahre in Passau studiert.

Christopher Gottschalk