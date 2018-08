Greifswald

Ein strahlendes Lächeln, ein fester Händedruck und raumgreifende Schritte. Sieht man Birgit Brandenburg heute, kann man sich nicht vorstellen, dass die Sportlehrerin durch ein tiefes Tal gegangen ist, aus dem sie sich mit viel Kraft wieder zurückkämpfte. Dabei geholfen hat ihr nicht nur ihr starker Wille, sondern auch der Sport. Doch zunächst ein Blick zurück. „Im Jahr 2015 habe ich einen Knoten in meiner Brust ertastet“, erzählt sie. „Ausgerechnet einen Tag vor einer anstehenden Hüftoperation. Die habe ich dann noch über mich ergehen lassen, bevor ich mich weiter damit auseinandergesetzt habe. Ich war fertig mit den Nerven.“ Die Biopsie des Knotengewebes habe die Diagnose Brustkrebs ergeben. Nicht nur eine Operation sei nötig, die aus Experten der Unimedizin Greifswald bestehende Tumorkonferenz habe auch eine anschließende Chemotherapie und eine Bestrahlung empfohlen.

„Und plötzlich schaut der Tod zum Fenster rein“, erinnert sich die 57-Jährige. „Ich wollte noch so viel erleben und hatte unglaubliche Angst, das alles nicht mehr zu können.“ Zunächst habe sie hemmungslos geweint, dann aber kam die Wut. „Ich habe mich furchtbar bestraft gefühlt. Ich hatte ja die Schmerzen der einen OP gerade hinter mir und war noch auf Krücken unterwegs“, so Brandenburger. „Jetzt sollte gleich der nächste Hammer kommen.“ Die Chemotherapie unterzog sie sich in der Tagesklinik für Frauen der Uniklinik. Eine Einrichtung, für die die 57-Jährige nur Lob findet. „Die Menschen dort und auch die Ärztin Frau Dr. Below waren so freundlich, haben alle meine Ängste ernstgenommen und mich beraten“, erinnert sie sich. „Eine große Sorge von mir war der Verlust meiner Haare. Hierfür gibt es dann aber auch Schminkberatungen und ein Rezept für eine Perücke, bevor die Chemotherapie startet.“

Die Infusion, mit der die eigentliche Chemotherapie beginnt, hatte eine leuchtend cyanrote Farbe. Den Anblick habe sie kaum ertragen. „Ich habe mir immer gesagt, dass ist mein Cocktail, meine Pina Colada und keine Chemo“, so Brandenburg. „Das hat etwas geholfen.“ Die Auswirkungen der Chemotherapie setzten Birgit Brandenburg schwer zu. Bleierne Müdigkeit und extreme Schwäche gehörten im halben Jahr der Therapie zu den täglichen Begleitern. „Ich habe keine zehn Meter mehr geschafft und hatte ein ausgeprägtes Fatigue-Syndrom. (Anm.: Ermüdungs-Syndrom). Zuhause zu fegen war eine fast unmögliche Aufgabe.“ In der Tagesklinik lernte sie zwei Menschen kennen, die ihr einen Weg aus der Krise aufzeigten. „Heike Hingst und Ute Stutz vom Patienteninformationszentrum (PIZ) der Uniklinik kamen auf mich zu und fragten, ob ich Interesse an einem Wassergymnastikkurs für Brustkrebspatienten hätte“, erzählt sie. „Ich habe dann zugesagt und festgestellt, dass ich mich im Wasser tatsächlich besser bewegen kann.“ Das böse Erwachen sei erst beim Verlassen des Beckens gekommen. „Ich hatte mich so ausgepowert, dass ich mich nicht mal alleine anziehen konnte“, sagt die ehemalige Leistungssportlerin. Doch Schritt für Schritt ging es bergauf. „Heike und Ute haben auch so immer ein offenes Ohr und stehen mir heute noch mit Rat und Tat zur Seite, angefangen von einem Fatigue-Seminar bis hin zur Auswahl eines geeigneten Fitnessstudios.“

Die Gruppe von Patientinnen, die sich 2015 in der Wassergymnastik zusammengefunden hat, trifft sich immer noch regelmäßig – allerdings nicht mehr zum Sport, sondern zum Klönen und Essen. „Nicht alle hatten so viel Glück wie ich“, sagt sie. „Wir müssen auch Freundinnen aus der Gruppe besuchen, die mit Metastasen im Krankenhaus liegen.“ Die Krankheit ist auch für sie noch nicht endgültig überstanden, das weiß Birgit Brandenburg wohl. Aber trotzdem sieht sie positiv in die Zukunft. „Ich versuche im Hier und Jetzt zu leben“, sagt sie. „Und ich denke, ich bin durch die Krankheit wesentlich gelassener geworden. Einmal die Woche gehe ich zu Heike Hingst zum Yoga. “ Mittlerweile arbeitet sie auch wieder in ihrem Beruf als Lehrerin in Gützkow. „Eine halbe Stelle“, erzählt sie. „Einen Vollzeitjob würde ich mir nicht zutrauen. Man ist eben doch nicht mehr die gleiche Person wie vorher. Aber das muss man akzeptieren.“ Alles in allem seien es wahrscheinlich viele Faktoren, die ihr so im Kampf gegen den Krebs geholfen haben. „Die Freunde und Familie, der Sport und auch meine liebevollen Schüler, die immer an mich gedacht haben und mir Karten und Blumen geschickt haben.“

Anne Ziebarth