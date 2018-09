Greifswald

38 Kontakte, etliche Job-, Wohnungs- und Kitaplatzvermittlungen – das ist die Bilanz der ersten beiden Monate Welcome Center Region Greifswald. Am Mittwochabend besuchte Patrick Dahlemann (SPD), Staatssekretär Vorpommern, die Einrichtung in Trägerschaft der Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung (ABS), um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen.

Im Büro in der Passage am Mühlentor (Schuhhagen 1) empfangen die Beraterinnen Svea Rittner und Ulrike Bendt alle Interessenten, die nach Greifswald ziehen möchten, hier einen Job oder einen Kitaplatz suchen oder nach Freizeitangeboten Ausschau halten. Beispielsweise kam ein Elternehepaar ins Büro, dessen Kinder in Berlin und Hamburg wohnen und gerne in die Heimat zurückziehen. „Es kommt häufiger vor, dass sich die Eltern dann einen Flyer für die Kinder mitnehmen“, sagt Svea Rittner.

Im Fall einer alleinerziehenden Mutter aus Hamburg konnten die Mitarbeiterinnen des Welcome Centers dann auch tatsächlich schnell helfen. „Die Frau hatte bereits einen Job in der Pflege gefunden. Es gelang ihr aber nicht, an einen Kitaplatz zu kommen. Ohne den hätte sie die Arbeitsstelle nicht annehmen können“, blickt Rittner zurück. Mittlerweile wohnt die Familie in der Hansestadt.

Ähnlich erfolgreich war der Fall eines Mannes aus Wien, der ursprünglich aus MV stammt, in Greifswald Freunde hat und nun hierherziehen möchte er. „Er suchte einen Job in der Forschung. Der ist längst gefunden. Derzeit gucken wir uns nach einer Wohnung um“, erklärt Svea Rittner die Arbeitsweise.

Für die kommenden zwei Jahre ist die Finanzierung des Welcome Centers gesichert. Neben EU-Fördermitteln und Mitteln aus dem Vorpommern-Fonds des Staatssekretärs wird das Welcomce Center von der Hansestadt Greifswald und dem Landkreis sowie zahlreichen weiteren Partnern unterstützt. Geschäftsführerin Doreen Au denkt bereits heute darüber nach, wie es gelingen kann, die Finanzierung langfristig sicherzustellen. „Wir haben die Idee, eine App zu entwickeln, über die dann Dienstleistungen bei uns bestellt werden können“, so Au. Gegen die Zahlung einer Gebühr könnten die Kunden über das Welcome Center die Anmeldung des Autos vornehmen oder die Wäsche zur Reinigung bringen lassen.

Kontakt: Telefon 03834-8552635 (Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch 9 bis 16 Uhr, Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 9 bis 13 Uhr), Schuhhagen 1, 17489 Greifswald

Degrassi Katharina