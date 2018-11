Heringsdorf

Weltrekordjagd auf Usedom – am Sonntag, den 18. November, will Gastronom André Domke mit seinem Erlebnisrestaurant „Fischpavillon Domke“ die größte Fischsülze der Welt produzieren. Offiziell geprüft und im Erfolgsfall zertifiziert wird der Rekordversuch vom „Rekord-Institut für Deutschland“ (RID).

Prominente Hilfe beim Zubereiten

André Domke, der bereits mit dem »Seafood Star«, dem höchsten Branchenpreis für das beste Fisch-Gastro-Konzept Deutschlands, ausgezeichnet wurde, kriegt nicht genug. Die größte Fischsülze der Welt will er am Sonntag mit prominenter Unterstützung herstellen. Ihm zur Hand gehen Boxtrainerlegende Ulli Wegner und Buchautorin Katja Kessler-Diekmann. Damit die „größte Fischsülze der Welt“ als solche bezeichnet werden darf, müssen wichtige Anforderungen erfüllt sein. Dazu gehört, dass die gestürzte Sülze ganz bleiben und ein Gewicht von mindestens 90 Kilogramm auf die Waage bringen muss.

Erlös kommt Kinderhospizverein zugute

Ob das gigantische Fischgericht alle Anforderungen erfüllt, wird auf Usedom von Rekordrichter Olaf Kuchenbecker geprüft. Die Vorbereitungen für den Weltrekordversuch laufen bereits am Freitag an. Das offizielle Stürzen der Sülze unter den Augen vieler Schaulustiger findet am Sonntag um 12 Uhr im „Fischpavillon Domke“ in der Friedenstraße 12 in Heringsdorf statt. Im Erfolgsfall folgt direkt im Anschluss die Urkundenübergabe und Zertifizierung durch das Rekord-Institut Deutschland.

Danach kann das Gericht samt Bratkartoffeln und Remoulade von den hoffentlich zahlreich den Rekordversuch verfolgenden Besuchern verspeist werden. Einen Teil der Einnahmen spendet André Domke an den Kinderhospizverein „Leuchtturm“ Greifswald.

Cornelia Meerkatz