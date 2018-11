Hinrichshagen

Die Gemeindevertretung von Hinrichshagen hat auf ihrer letzten Sitzung einstimmig die Baumschutzsatzung von 2005 aufgehoben. Damit gilt Landesrecht. Und das Naturschutzausführungsgesetz von Mecklenburg-Vorpommern ist weniger restriktiv.

„Die Tannen, die wir vor unseren Eigenheimen gepflanzt haben, sind nicht mehr bei einem Stammumfang von 50 Zentimeter geschützt“, erläutert Bürgermeister Marko Dietrich. „Jetzt gelten 100 Zentimeter.“ Auch die Hürden zur Fällung von Obstbäumen seien niedriger.

„Wir haben uns bei der Erarbeitung der Baumschutzsatzung viel Mühe gegeben“, so Dietrich weiter. „Aber sie ist sehr kompliziert. Die Richtlinien des Landes gelten seit 2010. Sie sind viel einfacher und ersparen dem Amt Arbeit.“ In der Tat umfasst die alte Baumschutzsatzung Hinrichshagens sechs Seiten, das Land kommt mit einer aus.

Andere Gemeinden brauchen noch mehr Seiten, in Diedrichshagen sind es acht. In der Satzung dieser Stadtrandgemeinde sind zum Beispiel auch Kulturformen von Obstbäumen mit einem Stimmenfang von 80 Zentimeter in einem Meter Höhe und Sträucher ab zwei Meter Höhe geschützt. Dafür werden fünf Unterpunkte benötigt.

Das Land setzt in bei einer Höhe der Bäume von 1,30 Meter 100 Zentimeter Umfang als untere Grenze für den Schutz fest. Mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen sind Bäume in Hausgärten nun ebenso wenig geschützt wie Pappeln außerhalb von Orten und Bäume in Kleingartenanlagen oder Obstbäume mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie. Auch bei den geschützten Bäumen sind Fällungen möglich, die bei der Naturschutzbehörde, also dem Kreis, zu beantragen sind. Ein Beispiel ist die geplante Fällung der großen Kastanien für den Ostseeküstenradweg bei Neuenkirchen.

Für das Amt Landhagen bedeutet der Verzicht auf die Satzung weniger Verwaltungsaufwand, bestätigt der zuständige Ordnungsamtsleiter Heiko Burgas. „Wir leiten eingehende Anträge an das Landratsamt weiter.“ Zweitens ist das Amt nun seltener wegen Verstößen gegen die Baumschutzsatzung im Einsatz. „Als alle zehn Gemeinden noch eine Baumschutzsatzung hatten, waren wir deshalb etwa einmal im Monat im Einsatz.“

Jetzt verfügen im Amt Landhagen noch drei Gemeinden über eine eigene Baumschutzsatzung, das sind neben dem schon erwähnten Diedrichshagen auch noch Behrenhoff und Dersekow. Letztere Kommune setzt übrigens gegenwärtig 70 Zentimeter Stammumfang als Untergrenze an und verfügt wie Diedrichshagen über einen besonderen Paragrafen zu Eiben. Behrenhoff schützt Laubbäume an 70 Zentimeter und Nadel-, Walnuss- und Esskastanienbäume ab einem Meter Umfang in einem Meter Höhe.

„Die untere Naturschutzbehörde bearbeitet jährlich über 600 Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen beim gesetzlichen Baumschutz“, informiert Anke Radlof, Sprecherin des Kreises Vorpommern-Greifswald. „Statistische Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor.“

„Die Abschaffung von Baumschutzsatzungen hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Arbeit des Landkreises“, betont Radlof. „Gemeinden können durch Satzungen nur Regelungen treffen, die über den gesetzlichen Baumschutz hinaus gehen.“ Und für die Umsetzung des Naturschutzausführungsgesetzes MV sei der Kreis als untere Naturschutzbehörde verantwortlich, unabhängig davon, ob die Gemeinde eine Baumschutzsatzung hat oder nicht.

Der Trend geht offenbar in Richtung des Hinrichshäger Vorgehens. Wie Radlof weiter informiert haben nach Kenntnis der unteren Naturschutzbehörde noch sechs Gemeinden des Amtes Landhagen so eine Satzung, künftig sind es drei, die Hinrichshäger müssen ihre erst veröffentlichen. Auch die Städte Anklam, Greifswald und Wolgast, das Seebad Heringsdorf, die Gemeinden Zirchow und Alt Tellin sowie neun Gemeinden im Amt Lubmin und sechs Gemeinden im Amt Anklam-Land haben demnach noch eine eigene Baumschutzsatzung.

Eckhard Oberdörfer