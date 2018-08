Greifswald

Tritt man dicht an die abgesperrte Spiellok im Rosengarten heran, kann man sie hören. Mit leisem Gebrumm fliegen Wespen in das sonst von Kindern bevölkerte Spielgerät, verschwinden zwischen den Bodenritzen eines der Waggons, um wenig später erneut durchzustarten und auf Nahrungssuche zu gehen. Seit vergangener Woche ist das Wespennest auf dem städtischen Spielplatz bekannt, seitdem umgibt ein stabiler Metallzaun das Spielgerät, um Kinder am Betreten der Lok zu hindern.

Eine Vernichtung von Wespennestern ist nur im Ausnahmefall gerechtfertigt

„Ich wundere mich, dass die Stadt das Nest noch nicht beräumt hat, sagt Lydia Damerius aus Greifswald, die den Spielplatz häufiger mit ihrem zweijährigen Sohn Thore besucht. „Ich habe zwar keine Angst, aber es ist schade, dass das Spielgerät jetzt nicht mehr zu nutzen ist.“ Doch ein Wespennest zu entfernen ist nicht so einfach, wie es vielleicht klingt. „Wespen gehören zu der Gruppe der Hautflügler, die teilweise unter einem besonderen Schutz stehen“, informiert Greifswalds Pressesprecherin Andrea Reimann. „Die Vernichtung ist nur im Ausnahmefall gerechtfertigt, wenn eine besondere Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht.“

Bekämpfung per Schädlingsbekämpfungsmittel scheidet aus

Beim Wespennest auf dem Spielplatz an der Rudolf-Petershagen-Allee handele es sich Reimanns Angaben zufolge zwar nicht um eine der gefährdeten Arten, aber eine Bekämpfung per Schädlingsbekämpfungsmittel kommt für die Stadt nicht in Frage. „Dabei würden gifthaltige Stoffe zum Einsatz kommen, die den Boden des Spielplatzes kontaminieren“, so Reimann. Eine Verbringung des Nestes an einen anderen Standort würde wegen der Lage unterhalb des großen Spielgerätes ausscheiden. So bleibt die Lok erstmal abgesperrt, für wie lange steht noch nicht fest. „Ich finde das nicht so schlimm“, sagt Mandy Landmann, die mit ihren beiden Kindern Josefine (5) und Johanna (2) zu Besuch auf dem Spielplatz ist. „Man kann auch mal auf eines der Spielgeräte verzichten.“ Sie gehe nicht davon aus, dass die Insekten eine Gefahr für die Kinder darstellen. „Wir haben zuhause auch ein Wespennest im Garten. Und wenn man jetzt nicht gerade viele Süssigkeiten oder Säfte auf dem Tisch stehen hat, ist das kein Problem.“ Ihre Schwiegermutter Heiderose Retter nickt. „Tiere wollen ja auch irgendwo leben“, sagt sie. „Und wenn eine Verbringung nicht möglich ist – na, dann muss man sich eben arrangieren.“

Agressiv reagieren Wespen nur bei Bedrohung

Der Hornissenbeauftragte des Landkreises Johann-Christoph Kornmilch sieht in der Absperrung eine gute Lösung. „Die Wespen haben etwa drei Meter rund ums Nest einen sensiblen Bereich und reagieren empfindlich auf Störungen“, erklärt er. „Alles, was außerhalb passiert, ist ihnen umgangssprachlich gesagt ziemlich egal.“ Trotzdem sei es in Gegenwart von Wespen sinnvoll, hektische Bewegungen zu vermeiden, sowie Nahrungsmittel und Getränke abzudecken. „Das Jahr 2018 war bisher ein sehr gutes Jahr für Wespen und Hornissen“, sagt Kornmilch. „Die Nester sind alle Neugründungen und jede Königin muss sich zu Beginn des Nestbaus noch allein behaupten, bis nach und nach ihr Volk aus den Eiern schlüpft. Das schaffen viele Königinnen nicht.“ In diesem Jahr sei die Situation aber eine grundlegend andere. „Durch die idealen Bedingungen im Mai sind fast alle Nester durchgekommen.“ Zunächst seien die Wespennester für die Umgebung oft wenig auffällig weil nur wenig Tiere fliegen, jetzt aber seien in den Nestern zum Teil Tausende der Tiere zu finden.

Auch ein Hornissennest wurde abgezäunt

Während im vergangenen Jahr keine Meldungen über Wespennester im öffentlichen Raum bei der Stadt eingingen, waren es in diesem Jahr bereit zwei. Beim zweiten Nest handelt es sich um eine Ansiedlung von Hornissen in der Nähe des Spielplatzes in Ladebow. Auch hier erfolgte eine Begutachtung des Nestes durch einen Sachkundigen, hier wurde ebenfalls eine Absperrung um den Baum gezogen. Nest und Absperrung werden regelmäßig kontroliert, teilte Pressesprecherin Reimann mit.

Christian Legler aus Greifswald ist mit Enkelin Mira auf dem Spielplatz an der Rudolf-Petershagen-Allee gekommen. Während die Dreijährige auf einer Wippe Platz nimmt, tritt der Rentner dicht an das Absperrgitter vor der Spiellok und versucht, das Wespennest zu erspähen. „Schade, man sieht nichts“, sagt er. „Das sind nämlich ganz beeindruckende Konstruktionen. Wir hatten mal eines im Schuppen.“ Das Betreten des Schuppens war für ihn damals heikel. „Dabei hatte ich ein mulmiges Gefühl. So viele Wespen um mich herum“, erzählt er. „Hier dürften die Wespen aber kein Problem darstellen.“ Spätestens im Herbst, wenn das Wespenvolk abstirbt, ist der Spuk aber dauerhaft vorbei – Nester werden nicht zweimal belegt, die neue Königin sucht sich einen neuen Standort.

Ziebarth Anne Friederike