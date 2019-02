Greifswald

An der Heimvolkshochschule Lubmin rauchten auch in den Ferien die Köpfe. Doreen Stiebel und Cassidy-Jane Miethke waren mit Eifer beim Fotofilmwerkstatt dabei. Sie wussten schon früh, in welche Richtung ihr Kurzfilm gehen sollte. Ein bisschen Horror, ein bisschen Mystery. „Vielleicht ist das Opfer der Täter oder der Täter letztlich Opfer“, verriet die 18-jährige Doreen. Während die Story anfangs noch erarbeitet werden musste, stand eines schon von Beginn an fest: Drehort wird das Seebad Lubmin sein.

Seit Montag vertieften die angehenden Grafikdesignerinnen Doreen und Cassidy-Jane zusammen mit elf weiteren jungen Erwachsenen ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten bei der Fotofilmwerkstatt der Heimvolkshochschule Lubmin. Bis morgen sind die Jugendlichen noch im Seebad. Dann endet die Woche, in der sie Strand, Natur sowie Wald erkundeten und eigene Geschichten filmisch umsetzten.

Unterstützung von der Berliner Akademie der Künste

Unterstützung erhielten die Jugendlichen dabei von zwei Regisseurinnen, die im Auftrag der Berliner Akademie der Künste nach Lubmin gekommen waren. Sie wollten ihnen sowohl die schauspielerische als auch die filmische Sprache näher bringen. „Es war ein Prozess sein, in dem die Jugendlichen sich ihre Geschichten selbst ausdachten. Anfangs haben sie die Umgebung mit Fotos festgehalten“, sagte Regisseurin Aleksandra Odić. Vorgaben gab es dabei keine. Alles war erlaubt: „Ob sie in einer gemeinsamen oder in mehreren Gruppen zusammen arbeiten wollten, mussten sie selbst entscheiden.“ Aleksandra Odić war überrascht, was die Schüler schon konnten. „Es machte viel Spaß mit ihnen, weil sie sehr begeistert an die Sachen herangingen.“

Viele der Workshopteilnehmer befinden sich aktuell in einer Ausbildung bei der Medien- und Informationsschule der Wirtschaftsakademie Nord. In den Ferien lernen statt ausruhen: Für Antonia Teichert und Sharon Steinhoff war das kein Problem. Beide wollen später in den Bereich Digital und Print gehen. „Wir haben schon im Vorfeld einige Kurzfilme gedreht, aber hier wollten wir Lichtverhältnisse und atmosphärische Faktoren vertiefen“, sagte die 22-jährige Antonia.

Zweites Projekt speziell für junge Erwachsene

Das passende Equipment kam zum Teil von der Medien- und Informationsschule, „einen Teil der Kameras oder der Tonangel haben die Regisseurinnen und der Tontechniker mitgebracht“, erklärte Melanie Wilkens, pädagogische Mitarbeiterin der Heimvolkshochschule. Der Fotofilmworkshop war das zweite Projekt des Bildungshauses, das sich konkret an Jugendliche und junge Erwachsene richtete.

Regelmäßig werden verschiedene Seminare, Bildungsprogramme oder Workshops bei der Heimvolksschule angeboten. „In Zukunft wollen wir noch mehr Angebote für junge Erwachsene wie diesen Workshop anbieten“, so Wilkens. Finanzielle Unterstützung erhält die Heimvolkshochschule dabei von der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Fotofilmwerkstatt, die Unterbringung und Verpflegung war für die Jugendlichen kostenlos.

Doreen Stiebel und Cassidy-Jane Miethke teilten sich einen Bungalow mit Antonia Teichert und Sharon Steinhoff. „Am Abend saßen wir alle noch zusammen und haben uns besprochen“, sagte Doreen. Morgen endet der Workshop. Einige Szenen aus den Filmen werden dann bereits zusammen geschnitten sein. Den Schnitt übernahmen ebenfalls die Teilnehmer.

Christin Lachmann