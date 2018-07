Greifswald

Seit Jahren verbessert die Stadt die Bedingungen für Behinderte. Im Schuhhagen führt eine Blindenleitlinie, eine wenige Zentimeter breite Einkerbung in den Granitplatten, durch die Innenstadt. Blinde und Sehbehinderte können so mit einem Blindenstock allein durch die Stadt gehen. Auch im Stadthaus gibt es eine Leitlinie und die Fahrstühle sind mit Blindenschrift markiert. Doch reicht das aus? Wie blindenfreundlich ist die Hansestadt?

Stadtbummel mit unnötigen Hindernissen

Ein Bummel durch die Innenstadt ist für Ralf Sperling kein leichter Spaziergang. Vor fast 25 Jahren verlor er bei einem Autounfall sein Augenlicht. Die Blindenleitlinie im Schuhhagen ist für ihn ein Stück Selbstständigkeit. Doch nicht selten sind Fahrräder oder Aufsteller von anliegenden Geschäften darauf abgestellt. „Für uns ist so etwas gefährlich“, beklagt Ralf Sperling. Auch Bernd Uhlig, Vorsitzender des Blinden- und Sehbehindertenvereins Greifswald mit 66 Mitgliedern, weiß um dieses Problem. Noch gefährlicher als die Werbetafeln und Fahrräder seien die parkenden Lkw, die die Geschäfte beliefern und die Leitlinie versperren. Uhlig, selbst blind, und Sperling fordern mehr Sensibilität im Umgang mit der Leitlinie. Verständnis dafür bekommen sie von Bärbel Lenuck, Mitarbeiterin der Pressestelle des Rathauses: „In der Tat blockieren Werbeschilder immer wieder das Leitsystem. Das liegt an der Gedankenlosigkeit der Aufstellenden.“ Diese hätten mit einem Vertrag zur Nutzung des öffentlichen Raumes die strikte Auflage erhalten, das Leitsystem freizuhalten. Die Mitglieder des Vereins würden sich mehr Kontrollen des Ordnungsamtes wünschen. „Personell bedingt ist das nicht als tägliche Aufgabe leistbar. Wenn uns Mängel gemeldet werden, reagieren wir aber umgehend.“ Der Grad zwischen einer vermeintlichen blindenfreundlichen Umgebung und dem Erhalt der Selbstständigkeit ist schmal. So kritisiert Petra Wießner den behindertengerechten Umbau des Stadthauses. Zwar gebe es ein Leitsystem, dieses führe allerdings nur zur Info. Von da an helfe ihnen ein Servicemitarbeiter weiter zur entsprechenden Abteilung oder sie werden abgeholt. Den Weg allein zu der entsprechenden Abteilung finden, sei für Blinde unmöglich. „Wir sind nicht behindert, wir werden behindert gemacht“, sagt die Wießner, die durch einen Operation am Kopf erblindet ist.

Augenklinik hat große Defizite

Wießner ist ebenfalls Vereinsmitglied und kann noch zwischen Licht und Schatten unterscheiden. Sie beklagt sich auch über die Augenklinik der Uni. „Vor einigen Monaten hatte ich dort eine Augen-Operation. Ich hätte mich mit meinem Blindenstock dort nicht allein zurechtgefunden, wenn die Schwestern nicht gewesen wären.“ Für Wießner sei das nicht hinnehmbar: „Dort wird weder mit Blindenschrift noch genügend mit Leitsystemen oder Farben gearbeitet.“ Diese Kritik nimmt die Augenklinik ernst, wie Prof. Claus-Dieter Heidecke, Ärztlicher Vorstand der Unimedizin Greifswald, auf Nachfrage erklärt: „Wir werden uns zeitnah mit den Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenvereins Greifswald zusammensetzen. Das wird sozusagen eine der ersten Amtshandlungen des neuen Direktors der Augenklinik sein, der in Kürze berufen und vorgestellt wird“, kündigt Heidecke an.

Wünsche der Vereinsmitglieder

Rückblickend ist Bernd Uhlig dennoch froh darüber, was sich in den vergangenen Jahren für Blinde und Sehbehinderte in Greifswald getan hat. Der Verein arbeitet dafür eng mit der Behindertenbeauftragten der Stadt, Monika Kindt, zusammen. Dass es allerdings nicht einfach sei, allen Bedürfnissen von Menschen mit Handicap gerecht zu werden, wissen sowohl Uhlig als auch Bärbel Lenuck von der Pressestelle: So sei beispielsweise eine Absenkung von Bordsteinen für Rollstühle und Kinderwagen mühelos möglich, während blinde Menschen, die sich mit dem Stock orientieren, eine markantere Kante zur Straße benötigen, erklärt Lenuck. Dennoch würde sich Uhlig über eines besonders freuen: „Wenn die Betroffenen noch mehr einbezogen werden.“ Wie beispielsweise beim Aufstellen von Ampeln mit akustischen Signalen. Diese sollten mit einem Signalgeber ausgestattet werden, damit Blinde- und Sehbehinderte die Ampel überhaupt finden können. Denn nur so kann die Selbstständigkeit so gut wie möglich erhalten bleiben.

