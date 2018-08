Greifswald

Die Sanierung der Trinkwasserhauptleitung in der Anklamer Straße ist noch nicht beendet, da gibt es bereits die nächste Baustelle für die Greifswalder Stadtwerke.

An der Wolgaster Straße Ecke Walther-Rathenau-Straße sei der Schmutzwasserhauptkanal eingebrochen, was zur Absackung der dortigen Fahrbahn geführt habe, teilte das Unternehmen mit. Um den Schaden zu beheben, werde der Straßenabschnitt von heute an bis voraussichtlich Anfang September gesperrt.

Betroffen seien die Geradeausspur Richtung Lubmin im Kreuzungsbereich und aus Richtung Lubmin kommend die Linksabbiegespur in die Rathenaustraße. Entsprechende Umleitungen seien weiträumig ausgeschildert. Eine Ersatz-Bushaltestelle werde in der Walther-Rathenau-Straße eingerichtet. Über die Friedrich-Jahn-Straße und die Billrothstraße werde die Linie 2 wieder auf die Wolgaster Straße geführt.

Während des Bauzeitraumes könne es zu Rückstau im Schmutzwasserkanal sowie zu erhöhter Lärmbelästigung kommen, so die Stadtwerke. Auch Verspätungen im Busverkehr seien möglich.

Christopher Gottschalk