Greifswald

Eigentlich hatte Andreas L.* alles, was es zum Leben braucht: Der gebürtige Greifswalder lebte in Berlin in einer kleinen Wohnung und arbeitete als stellvertretender Nachtschichtleiter in einer Supermarktkette. Dann traf er die vermeintlich große Liebe in seiner alten Heimatstadt. Für sie ließ er alles stehen und liegen, zog bei ihr ein. Doch nach einer Woche zerplatzte der Traum: „Als ich meine Adresse offiziell ändern lassen wollte, hat sie mich rausgeschmissen“, erzählt der heute 42-Jährige.

Das ist jetzt fast fünf Monate her. Andreas, ein 1,90 Meter großer Mann mit kurz geschorenem Haar, lebt seitdem im Obdachlosenhaus am Gorzberg. Die Einrichtung wird von der Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern e.V. betrieben. Derzeit sind insgesamt elf Männer in dem Haus untergebracht. Im vergangenen Jahr waren 39 obdachlose Personen in Greifswald gemeldet. Damit ist die Zahl im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen. 2016 waren 18 Personen ohne festen Wohnsitz registriert, 2017 waren es 23 Menschen.

Im Jahr 2015 zählte das Amt für Bürgerservice und Brandschutz (ehemals Ordnungsamt) 40 Menschen, die ohne Wohnung waren. Dieser Rekordwert hinge mit der Aufnahme von Flüchtlingen zusammen. „Sie wurden bis zur Schaffung des Asylantenheimes in der Brandteichstraße übergangsweise im Obdachlosenhaus untergebracht“, sagt die Pressesprecherin der Stadt, Andrea Reimann. Warum es die Steigerung im vergangenen Jahr gab, ließe sich nicht eindeutig begründen.

Obdachlosenhaus ein Glücksfall

Der Obdachlose Andreas L. besitzt gerade einmal so viel, wie in zwei Reisetaschen Platz findet. Für ihn ist es nicht das erste Mal, dass er Zuflucht in einer Obdachlosenunterkunft sucht. Die in Greifswald sei ein Glücksfall, sagt er. Schließlich müsse man morgens nicht wieder seine Sachen packen und zurück auf die Straße. „So ist das nämlich oft in Großstädten. Da darf man erst spät abends rein und muss um fünf Uhr morgens wieder draußen sein. Falls man überhaupt einen Platz bekommt.“

Andreas Lebenslauf ist durchzogen von Drogenmissbrauch und Gewalt. Von Heroin und Kokain ist er durch eine Langzeittherapie 2002 weggekommen. „Seitdem bin ich drogenfrei“, erzählt er stolz. Ab und an gönne er sich mal ein Bier. Allerdings: nicht im Haus oder auf dem Gelände der Einrichtung. Es ist eine der wenigen Regeln, an die sich die Bewohner halten müssen. Alkohol, Drogen und Gewalt sind strengstens verboten. Geraucht werden darf nur außerhalb des Hauses. Anpacken muss jeder von ihnen. Dafür gibt es einen Putzplan. Sanitäranlagen, Küche, Zimmer und Gemeinschaftsraum werden von den Bewohnern sauber gehalten. Einzig die Bettwäsche und die Handtücher werden von den Mitarbeitern in die Reinigung gegeben.

Wenig Auswahl auf dem Greifswalder Wohnungsmarkt

Andreas hält sich an all diese Regeln. „Wenn ich eine Wohnung hätte, würde ich die ja auch sauberhalten“, sagt er. Dass die Unterkunft keine Dauerlösung und für ihn keine Zukunftsoption ist, das weiß Andreas L. Das Jobcenter würde die Miete einer eigenen Wohnung übernehmen. „Doch mit den Voraussetzungen, was das Amt bewilligen würde, ist das hier kaum machbar“, sagt er. Um die 350 Euro stehen Andreas für eine Unterkunft zur Verfügung. Eine 1-Zimmer-Wohnung würde ihm reichen. Doch oft seien die bereits in Greifswald bewohnt, weiß die Leiterin des Obdachlosenhauses, Ilona Martens.

Seit vielen Jahren kümmert sie sich um das Haus und die Bewohner. 18 Stunden am Tag ist die Unterkunft besetzt. Einzig in den frühen Morgenstunden bis acht Uhr sind keine Mitarbeiter in der Einrichtung. Das ist vertraglich mit der Stadt geregelt und „funktioniere auch sehr gut“, sagt Martens. Bis 1996 wurde das Obdachlosenhaus, damals noch in Eldena, von der Stadt selbst betrieben. „Danach erhielt die Volkssolidarität den Zuschlag.“ Sachspenden sind immer gern gesehen: „Was immer gebraucht wird, sind Bettwäsche und Handtücher“, so Ilona Martens.

Nicht nur Unterbringung, sondern auch Hilfe

Oft komme sie mit den Bewohnern den Tag über ins Gespräch: „Sie erzählen uns dann von ihren Sachen und wir reagieren darauf. Das ist für uns selbstverständlich.“ Auf der Grundlage des Vertrages mit der Stadt übernimmt die Volkssolidarität nicht nur die Unterbringung, sondern auch eine soziale Betreuung. So helfen die Mitarbeiter bei der Wohnungssuche, bei Behörden- und Ämtergängen oder unterstützen die Bewohner bei alltäglichen Aufgaben.

Erfolgschancen abhängig vom Alter

Wie lange die Bewohner im Durchschnitt das Obdachlosenhaus nutzen, kann Martens nur schwer schätzen. „Wir haben jemanden, der ist seit acht Jahren bei uns. Allerdings nur in der Winterzeit, weil er noch einen Garten hat.“ Eines fällt Martens nach den Jahren immer wieder auf. So haben es die Älteren schwerer, wieder auf die Beine zu kommen: „Die Jüngeren versuchen es noch intensiver und haben so eben bessere Chancen.“ Andreas L. will seine Möglichkeiten nutzen, um wieder ein normales Leben zu führen. Er ist sich sicher: „Ohne das Obdachlosenhaus wäre ich erneut abgestürzt.“

Christin Lachmann