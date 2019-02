Zecherin

Die Kraftanstrengung gegen die geplante, aber nicht als zwingend begründete, zwölftägige Vollsperrung der B 110 samt Zecheriner Brücke habe sich gelohnt, freut sich das Usedomer Kreistagsmitglied Günter Jikeli ( SPD). Das Neustrelitzer Straßenbauamt habe mitgeteilt, dass die Vollsperrung im Herbst nur noch für drei Tage statt für zwölf Tage beabsichtigt sei, informiert er. „Das Kreis-Straßenamt hat meine Initiative voll unterstützt“, sagt er.

Im Landes-Straßenbauamt in Neustrelitz hat man dagegen eine andere Sicht auf die Dinge. „Die zwölftägige Sperrung ist nicht abgewendet, sondern nur verschoben“, sagt Andreas Herold, Dezernent Straßenbau, auf OZ-Nachfrage. „Die Sperrung im Herbst für drei Tage ist unverzichtbar. Es werden neue Hydraulikzylinder in die Zecheriner Brücke eingebaut“, erklärt er. Diese Zeit sollte nach seinen Worten gleich mitgenutzt werden, um eine Erhaltungsmaßnahme auf der B 110 zwischen Zecheriner Brücke und der Stadt Usedom durchzuführen. Da der Landkreis Vorpommern-Greifswald aber mitgeteilt habe, dass er ab Sommer die als Umleitungsstrecke vorgesehene Kreisstraße 46 zwischen Zecherin-Kölpin-Kamin und Mönchow erst ordentlich ausbauen werde, sei die erforderliche Erhaltungsmaßnahme auf der B 110 verschoben worden auf nächstes Jahr. 2020 werde dann definitiv gebaut und die Bundesstraße für während der Arbeiten zwölf Tage voll gesperrt werden. „Das Ganze hat also nichts mit irgendeiner Forderung von Herrn Jikeli zu tun“, betont der Dezernent und verweist darauf, dass durch die nun festgelegte Verfahrensweise die Sperrung sogar insgesamt länger dauern wird, nämlich 12 + 3 = 15 Tage.

Die Kreistagsfraktion der SPD wird auf dem nächsten Kreistag das Thema Sperrung B 110/Zecheriner Brücke noch einmal zur Sprache bringen. „Es gibt ja noch ungeklärte Fragen“, so Günter Jikeli.

Cornelia Meerkatz