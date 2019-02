Vorpommern-Greifswald

Schlaglöcher, Spurrinnen, bröckelnde Asphaltkanten. „Unsere Kreisstraßen sind teilweise in einem katastrophalen Zustand“, moniert SPD-Kreistagsmitglied Erik von Malottki. Allerdings: Neu ist das Thema nicht. Alle Jahre wieder üben Kommunalpolitiker in Vorpommern-Greifswald Kritik am Sanierungsstau. Den bezifferte Kreisfinanzdezernent Dietger Wille zuletzt mit 192 Millionen Euro. Würde der Kreis jährlich neun Millionen Euro in sein 820-Kilometer-Straßennetz investieren, „brauchen wir etwa 60 Jahre, um einmal komplett rum zu sein“, rechnete Jörg Hagedorn, Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau, einmal dem Verkehrsausschuss des Kreistages vor.

Indes: Der aktuelle Haushaltsplan sieht für 2019 lediglich 5,7 Millionen Euro vor. Die SPD beantragte daher, mehr Mittel bereitzustellen. Die Verwaltung sollte Möglichkeiten prüfen, um beispielsweise die K30 zwischen Klotzow und Pinnow zu sanieren. Der Abschnitt wurde zwar erst 2018 instand gesetzt, doch der verwendete Asphaltbruch machte alles nur noch schlimmer. Trotzdem fanden die Sozialdemokraten im Kreistag kein Gehör. Auf Antrag der Grünen wurde die SPD-Vorlage mehrheitlich in die Ausschüsse verwiesen. Die Begründung: Das Papier wurde zuvor nicht in den Fachgremien beraten. Auf Verständnis der Betroffenen dürfen die Politiker dabei kaum hoffen. Bei einer Vor-Ort-Begehung der Straße im Januar machten Bürger ihrem Ärger bereits massiv Luft (die OZ berichtete).

Ein Vorschlag der Verwaltung hingegen fand im jüngsten Kreistag eine Mehrheit, wenngleich es mit SPD, Linken und Grünen viel Gegenwind gab. Die Idee: Die Straßenmeisterei des Landkreises Vorpommern-Greifswald in Anklam soll künftig mehr Kreisstraßen unterhalten. Es geht um etwa 200 Kilometer im nördlichen Teil des Kreises, die derzeit noch die Straßenbauverwaltung des Landes per Vertrag betreut. Der Kreis folgt damit einem Vorschlag des Beratungsunternehmens Rödl & Partner, das nach der Gebietsreform Sparpotential im hochschuldeten Kreis auflistete. Konkret erhofft sich der Kreis mit dieser Maßnahme eine Einsparung von bis zu 55000 Euro pro Jahr.

Eine Summe, die SPD-Fraktionschef Günther Jikeli nicht nachvollziehen kann. Ganz im Gegenteil. Da der Kreis beabsichtige, einen neuen Stützpunkt im Raum Lubmin/ Wolgast zu errichten, seien Ausgaben in Millionenhöhe für ein Grundstück mit Gebäuden und Technik zu erwarten. Vor einer Entscheidung müsse der Kreis daher eine Investitionsliste vorlegen, forderte Jikeli. Rückendeckung erhielt er dabei von Grünen-Fraktionschef Waldemar Okon sowie Birgit Socher (Linke). „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Unterhaltung der Kreisstraßen in Eigenregie preiswerter hinbekommen als das Land“, sagte Socher, „zumal wir in Größenordnung investieren müssen.“

Der zuständige Dezernent Jörg Hasselmann ( CDU) räumte ein, momentan keine Investitionsliste vorlegen zu können: „Die Zahlen ergeben sich erst, wenn ich mit dem Land verhandele“, begründete er und warb letztlich mit Erfolg für grünes Licht, um in diese Verhandlungen einzutreten.

Petra Hase