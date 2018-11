Greifswald

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag in der Hansestadt, bei denen zwei Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Zunächst kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Pkw und einer 15-jährigen Radfahrerin im Helsinkiring. Laut Polizeiangaben übersah die 69-jährige Fahrerin eines Toyotas die Radlerin beim Wenden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Am Donnerstagmorgen verletzte sich ein 8-jähriger Junge in Greifswald auf dem Weg zur Schule. An einer grünen Ampel in der Anklamer Straße fuhr er bis zur Mittelinsel, weil die Ampel auf Rot umsprang. „Aus welchen Gründen auch immer überlegte es sich das Kind anders und wollte nun die Straße trotz roter Ampel überqueren“, heißt es seitens der Polizei. Auf der Fahrbahn geriet der Junge ins Straucheln und fiel hin. Der 69-jährige Fahrer eines Hyundais konnte noch rechtzeitig bremsen. „Der Junge wurde durch den Sturz jedoch leicht verletzt und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei.

OZ