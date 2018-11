Görmin

Für den SV 90 Görmin war an diesem Wochenende nichts zu holen. In heimischen Stadion gab es gegen den FSV Kühlungsborn mit 0:4 eine kräftige Klatsche. In keiner Phase der Begegnung gab es echte Chancen, das Ergebnis zu verbessern. Entsprechend gelassen kommentierte SV-Trainer Stefan Damm das Spiel: „ Es war einfach nicht unser Tag. In jeder Hinsicht waren wir heute dem Gegner unterlegen. Dabei stimmt sogar die Niederlage in dieser Höhe.“ Allerdings hätte die Pleite noch höher ausfallen können, wenn nicht Keeper Borchardt einen guten Tag erwischt hätte. Manch Großchance der Kühlungsborner konnte er erfolgreich abwehren.

In der ersten Hälfte konnten die Görminer das Spiel noch offen gestalten und dicht gestaffelt die Angriffe der Kühlungsborner abwehren. Allerdings kam es zu nur wenigen eigenen Angriffen. Zwangsläufig fiel das 0:1 durch einen für den Torwart unerreichbaren Kopfball von Rodrigues, der völlig frei stand. Trainer Damm: „Danach versuchten wir den Ausgleich zu erzwingen, doch die der Gegner gab uns kaum Raum, um zu kombinieren. Zu schnell verloren wir die Bälle.“ Mit der knappen Führung der Spieler aus Kühlungsborn ging es in die Pause. Doch auch nach energischer Ansprache von Stefan Damm wurde die zweite Spielhälfte für den SV 90 Görmin nicht besser. Im Gegenteil, denn Kühlungsborn übernahm das Spielgeschehen und lies nichts anbrennen. So fielen die nächsten Tore in regelmäßigen Abständen. Tim Schmitt schloss einen Angriff mit dem 0:2 ab. Das bedeutete die Vorentscheidung.

„Uns gingen die Kräfte aus“, bilanziert Stefan Damm, der sich selbst zehn Minuten vor Schluss einwechseln musste, da durch Verletzungen kein weiterer Spieler dem SV 90 Görmin mehr zur Verfügung stand. So fielen die weiteren Treffer zehn Minuten vor Schluss und in der Nachspielzeit. Nach der zweiten Niederlage in Folge (0:3 in Grimmen) ist Trainer Damm froh, dass jetzt eine Spielpause von zwei Wochen folgt: „Dann haben wir beim nächsten Spiel bei Einheit Ueckermünde voraussichtlich einige Stammspieler wieder dabei, die jetzt verletzt fehlten.“

SV 90 Görmin: Borchardt – Gaedtke, Martens, Piper, Rogee (82. Damm), Lüttjohann, Meinzer, Meyer, Brandt, Schultz 46. Pallas), Schulz .

Tore: 0:1 Rodrigues (15.), 0:2 Tim Schmitt (58.), 0:3 Franke (80.), 0:4 Tim Schmitt (90.+4).

Rainer L. Hein