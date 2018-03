Zweiter Grippe-Toter in Greifswald

Greifswald. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat am Freitagnachmittag einen zweiten Grippetoten gemeldet. Es handelt sich laut Landkreissprecher Achim Froitzheim um eine 98-jährige Frau aus Greifswald, die zahlreiche chronische Vorerkrankungen hatte. Die Frau war an der Influenza Typ B erkrankt und hatte dann noch eine Lungenentzündung dazu bekommen.

Bereits am 21. Februar war im Landkreis ein Mann an den Folgen der Grippe gestorben, bestätigt Froitzheim. Der 67-Jährige hatte ebenfalls zahlreiche chronische Vorerkrankungen. Grippe-Kranke klagen über hohes Fieber, Kopfschmerz und starker Husten. Den Unterschied merke man sofort, meint Prof. Stephan Felix von der Uni-Klinik Greifswald: „Eine Grippe haut einen um.“ Dass stark geschwächte Menschen an einer Grippe sterben, ist nichts Ungewöhnliches: Im Winter 2016/2017 gab es in MV zehn Grippe-Tote.

Cornelia Meerkatz