Diedrichshagen

Am Mittwoch retteten Mitarbeiter des Veterinäramtes zehn Katzen aus einer verwahrlosten Zweizimmerwohnung in Diedrichshagen. Da die Halterin nicht kooperierte, wurden Polizeibeamte zur Unterstützung gerufen. Die Tiere befanden sich in einem schlechten Zustand und waren so scheu, dass sie sich nur schwer einfangen ließen. Anwohner sollen einen starken Uringeruch aus der Wohnung vernommen haben. Die Polizeibeamten sprachen von überquellende Katzenklos und extremen Platzmangeln, in denen die Tiere leben mussten.

Zuvor hatte die Besitzerin eine rechtskräftige Verfügung erhalten, dass sie die Katzen aufgrund der zu kleinen Wohnung anderweitig unterbringen sollte. Da dies nicht geschah, schritt das Veterinäramt ein. Zwei der insgesamt zwölf Tiere durften bei der Halterin bleiben. Die anderen wurden in ein Tierheim gebracht und sollen nun vermittelt werden.

Interessenten für die Tiere können sich beim kreislichen Veterinäramt unter 03834 / 87603801 melden.

Christin Lachmann