100 000 Bio-Burger verlassen jährlich den Landwerthof

Stahlbrode. 100 000 Bio-Burger verlassen alljährlich den Landwerthof in Stahlbrode. Sie werden in der dortigen Bio-Metzgerei neben hochwertigen Rumpsteaks, Rib-Eye-Steaks oder anderen hochwertigen Fleisch- und Wurstwaren produziert.

Wie Metzgereichef Karl-Uwe Kayatz erklärt, werden hier wöchentlich neun Rinder sanft geschlachtet und verarbeitet. Die Tiere kommen alle aus der Region.

Beliefert werden mit den Produkten die fünf Braugasthäuser in Greifswald, Stralsund, Binz, Hamburg und Berlin, die ebenso wie der Landwerthof zur Nordmann-Gruppe gehören. „Die nachhaltige Belieferung mit Bio-Fleisch aus der eigenen Metzgerei in ein nationales Gastronomie-System sei in Deutschland einmalig“, so Oliver Reimann, Geschäftsleiter der Braugasthof-Sparte in der Nordmann Beverage & Food GmbH.

Zum Landwerthof gehört neben der Metzgerei auch noch ein Schulbauernhof, der für Klassenfahrten, Ferienfreizeiten und Tagesaufenthalte gebucht werden kann.

Amler Reinhard