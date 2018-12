Grimmen

Die wohl älteste Krippendarstellung, die sich im Besitz von Dorothea Wenzel befindet, stammt aus den 1930er Jahren. Es ist eine Laubsägearbeit. „Sie könnte uns bestimmt viele Geschichten erzählen“, sagt die Organisatorin der 12. Grimmener Krippenausstellung nachdenklich. Lange gehörte sie Dorothea Wenzels Mutter. Sie hatte das hölzerne Schmuckstück von einer befreundeten Jüdin geschenkt bekommen, der sie in „harten Zeiten“ stets helfend zur Seite gestanden hatte. Doch Dorothea Wenzels Mutter starb früh, die Geschichten behält die Darstellung für sich.

Etwa 100 Krippen konnten die Besucher der Ausstellung am vergangenen Wochenende in der Marienkirche sehen. Doch auch wenn sie fast immer die gleiche biblische Szene, die Geburt Christi, darstellen, ist die Art und Weise höchst unterschiedlich. Besonders schön findet Dorothea Wenzel eine Weihnachtskrippe, die im Epilepsie-Zentrum Kleinwaschau bei Dresden angefertigt wurde. Die Figuren sind aus Ton geformt. Filigrane Linien formen sich zu ausdrucksstarken Gesichtern. Die Krippen aus dem Zentrum für Epilepsie sind sehr begehrt und die Sammlerin ist froh, eine von ihnen besitzen zu dürfen.

Neben der ältesten Arbeit steht die modernste der Ausstellung: eine sogenannte Handkrippe aus dem Erzgebirge. Sie ist kugelförmig und erhielt sogar einen Kunstpreis. Das Holz schmiegt sich an die Handflächen während der Betrachter Josef, Maria und das Jesuskind erblickt. Durch das gesamte Kirchenschiff zieht sich die Reihe der Weihnachtskrippen. In diesem Jahr kommen sie alle aus Deutschland. Hobby-Künstlerin Alicija Erdmann aus Grimmen formte eine der heiligen Szenen aus Speckstein. Andere Figuren sind aus Porzellan, Stoff und sogar aus Perlen. Unbeeindruckt von der Vielfältigkeit der Kunst blickt eine als Matroschka nachempfundene Maria auf die Besucher.

Bei Ausstellungsleiterin Dorothea Wenzel sei das ganze Jahr über Weihnachten, verrät sie. Zumindest in ihrem Arbeitszimmer, denn dort bewahrt sie ihre Schätze auf. In Schränken und Vitrinen sind sie zwölf Monate im Jahr aufgebaut. Etwa 250, schätzt sie, sind in ihrem Besitz. Viele habe sie geschenkt bekommen. In der Adventszeit zieht jedes Jahr eine andere Weihnachtskrippe in ihr Wohnzimmer, um sie durch die schönste Zeit des Jahres zu begleiten.

Aber nicht nur Krippen konnten die Besucher in der Kirche drei Tage lang begutachten. Sie konnten auch zusammen mit Hansi Hartmann ihre eigenen Kerzen ziehen. Den Trick verrät der Profi: „Der Docht darf nicht zu dick und nicht zu dünn sein.“ Ist er zu dick, rußt die Kerze vor sich hin. Ist er zu dünn, brennt er zu schnell runter. Das Kerzenziehen sei eine meditative Beschäftigung, findet der Künstler, der in der Propstei Stralsund für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist. „Eintauchen, abtropfen, eintauchen, abtropfen“, beschreibt er. Wenn dieser Vorgang 50 bis 60 Mal wiederholt werde, habe man eine Kerze von der Stärke einer handelsüblichen Möhre hergestellt. Etliche Besucher machten sich auf den Weg in die Kirche. Gemeinsam wurde gesungen, Orgel- und Posaunenmusik gelauscht und gemeinsam gebetet. Am Sonntag wurden dann alle Kerzen ausgepustet.

Carolin Riemer