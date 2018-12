Grimmen

Zwei Abende, 1000 Besucher, Hunderte Schüler und zwei tolle Weihnachts-Programme. Traditionell stimmten die Grundschüler der Stadt Grimmen in dieser Woche auf das Weihnachtsfest ein. Im Stadtkulturhaus „Treffpunkt Europas“ präsentierten die Jungen und Mädchen der Grundschulen „Dr. Theodor Neubauer“ und „ Friedrich Wilhelm Wander“ ihre einstudierten Programme. Musical-Darbietungen, witzige Sketche, plattdeutsche Märchen und Weihnachtslieder begeisterten hierbei Eltern und Großeltern.

Wenn der Weihnachtsmann erst aus dem Urlaub kommt

Eine sehr aufwendige gestaltete Weihnachtsgala organisierten die Jungen und Mädchen der Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“. „Seit den Sommerferien haben sich unsere Schüler in den unterschiedlichen Arbeitsgruppen auf diesen Abend vorbereitet“, erklärte Schulleiterin Birgit Mietzner und eröffnete den bunten Reigen auf der großen Kulturhausbühne. Gesanglich vom großen Chor der Schule unterstützt, präsentierten die Grundschüler ein Musical, in dem der Weihnachtsmann nicht immer die glücklichste Rolle abgab. So kam der Bärtige mit dem roten Mantel gerade frisch aus dem Sommerurlaub –passenderweise in einem lockeren Hawaii-Hemd. Aber lange Zeit, das entspannte Urlaubs-Feeling weiter zu genießen hatte er nicht. Galt es doch die modernen Weihnachts-Wünsche der Kinder zu erfüllen, die Geschenke einzupacken und diese dann auch noch pünktlich unter den Tannenbaum zu legen. Eine ebenso lustige, wie kuriose Geschichte, die bei den Besuchern im Stadtkulturhaus bestens ankam. „Ein sehr schöner Abend. Ich finde es toll, dass so viele Kinder in das Programm mit eingebaut wurden“, schwärmte Besucherin Birgit Krummhagen. Ein plattdeutsches Märchen, Rezitationen und schwungvolle Tanzeinlagen rundeten das Programm ab.

Sketch über die Geschwister-Liebe sorgt für Lachmuskelkater

Welche Gemeinsamkeiten das Zubereiten einer Weihnachts-Gans mit dem richtigen Umgang zu seiner Schwester zu tun hat, erfuhren die knapp 600 Besucher beim Weihnachts-Programm der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“. „Der Sketch war super. Wir konnten gar nicht mehr aufhören zu lachen“, lobt Besucherin Peggy Schmarsow die Gala. Alle Klassen der Grundschule waren an dem Programm beteiligt und sangen auf der Bühne die verschiedensten Weihnachtslieder. Schulleiterin Angela Rüster nutzte die Chance und bedankte sich bei engagierten Eltern und Großeltern und stellte die Arbeit des Schulfördervereins vor.

Raik Mielke