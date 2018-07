Tribsees/Grimmen

Brand in Thomashof bei Tribsees: Auf dem Hof der Agrarproduktionsgesellschaft in Thomashof beginnen Strohballen am Montagabend gegen 17.50 Uhr bei Verladearbeiten an zu brennen.

Mitarbeiter des Landwirtschaftshofes entdeckten einen brennenden Ballen in der angelegten Miete. Das Feuer griff, trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen, schnell um sich und etwa 1300 Strohballen verbrannten.

Im weiteren Verlauf zerstörte das Feuer auch die als Strohlager genutzte Bergehalle. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka 100000 Euro geschätzt.

Personen wurden bei diesem Brand nicht verletzt. Für die Löscharbeiten waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hugoldsdorf, Tribsees, Bad Sülze, Franzburg und Richtenberg vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf einen angrenzenden Getreideacker konnte verhindert werden. Im Einsatz war der Kriminaldauerdienst aus Stralsund. Gegenwärtig besteht kein Straftatverdacht.

Jaekel Almut