Grimmen

Stadtführung, Besuche im Schwimmbad, den Störtebeker-Festspielen sowie Stockcar-Rennen, einen Tag in der Kleingartensparte „Am Wasserwerk“ sowie in der Schule „Robert Koch“ und vieles mehr. Das erwartet die 26 Kinder aus den weißrussischen Städten Dobrusch und Gomel. 14 Tage verbringen die Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) auf Einladung des Vereins Tschernobyl-Hilfe Vorpommern.

Allgegenwärtig sei die Tschernobyl-Katastrophe von vor 32 Jahren auch heute noch im alltäglichen Leben in der Heimat der Kinder, weiß Vereinsvorsitzender Martin Scheitor. Deshalb sei es für sie enorm wichtig, einmal Abstand davon zu gewinnen.

„Hier in Grimmen erfahren wir durch die Stadt, Vereine und Institutionen große Unterstützung“, sagt Scheitor. Firmen, wie Blömer, die Stadtbäckerei Kühl und die Versicherung Hanse Merkur seien u. a. zu nennen. Untergebracht sind die Kinder und Betreuer im Sportforum. Dort werden sie auch zum Abschluss ihres Aufenthaltes, am 30. Juni um 15 Uhr, ein Programm aufführen. „Dazu laden wir recht herzlich alle Unterstützer ein“, sagt der Vereinsvorsitzende.

Wer die Kinder über den Aufenthalt hinaus unterstützen möchte, kann dies übrigens mittels Sachspenden tun. „Gebraucht werden Schulmaterialien, wie Kreide, Blöcke und Stifte, sowie Sportgeräte“, informiert Martin Scheitor. Er nehme derartige Sachen gern in seinem Küchenstudio „M+S Küchen“ (Greifswalder Straße 42 in Grimmen) gern entgegen.

Krüger Anja