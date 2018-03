144 Teilnehmer beim Seniorensportfest

Grimmen. Viel gute Laune bei 144 Seniorensportlern aus dem Kreis Vorpommern-Rügen, eine sehr gute Vorbereitung mit 20 Jahren Erfahrung, fleißige Helfer, Stationen, die den Teilnehmer allerhand abverlangten und Workshops, die Lust auf Neues machten – all das garantierte, dass das Seniorensportfest am Sonnabend in der Turnhalle des Gymnasiums auch in der 21. Auflage ein voller Erfolg wurde.

Schon bei der ersten vorbereitenden Dehnungen mit Yoga-Dehnübungen mit Antje Lorenz und der anschließenden schwungvollen Erwärmung bei flotter Musik waren die vielen Frauen und wenigen Männer der einzelnen Vereine aus dem Kreis Vorpommern-Rügen mit Begeisterung dabei. Zuvor hatten Vereinsberater und Geschäftsführer des Kreissportbundes, Andreas Boekh und der Präsident des Kreissportbundes, Lothar Großklaus, alle begrüßt. „Und wieder sind es zu mehr als 90 Prozent Frauen, die hierher zum Sportfest gekommen sind“, sagte Großklaus. „Volle Tribünen mit sportbegeisterten Senioren – so wünschen wir uns das“, hatte Andreas Boekh ergänzt.

Schließlich ging es an acht verschiedene Stationen und zu sechs möglichen Workshops. „Schon viele Jahre sei sie regelmäßig beim Seniorensportfest dabei, erzählte Renate Manthey aus Grimmen, die wie auch Monika Hohenstein und weitere Teilnehmer im Frauensport des HSV Grimmen regelmäßig übt. Aber das reicht ihnen nicht: „Immer montags in der Volkshochschule halten wir uns außerdem beim Seniorentanz fit“, sagte Monika Hohenstein, bevor nachdem sie ihre Zielsicherheit an der Zielwurfstation unter Beweis stellt und sich gemeinsam mit Renate Manthey auf dem Weg zum Line-Dance Workshop ins nebenstehende Gymnasium-Gebäude machte.

Jaekel Almut