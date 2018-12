Grimmen

Am Freitag ist ein Haftantrag gegen einen 15- und einen 19-Jährigen gestellt worden. Den beiden Beschuldigten wird vorgeworfen, am Mittwoch innerhalb von nur wenigen Minuten gemeinschaftlich zwei Raube in Grimmen begangen zu haben.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen griffen die beiden Beschuldigten in der Bahnhofstraße gegen 13.20 Uhr einen 16-Jährigen an und schoben ihn in das dortige öffentliche Toilettenhäuschen. Hier raubten die Beiden jungen Männer gewaltsam des Handy des Jugendlichen. Dieser erlitt Kopfverletzungen. Nur wenige Minuten später trafen der 15- und 19-Jährige auf Höhe des Bahnhofes auf drei weitere Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren und griffen diese an. Dabei schlugen sie auf die drei Jugendlichen ein und erbeuteten so das Handy eines 16-Jährigen.

Täter nun in Justizvollzugsanstalt

Im Anschluss flüchteten die beiden Täter. Die beiden 16-Jährigen sowie der 17-jährige Jugendliche erlitten jeweils Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnten die beiden Beschuldigten namhaft gemacht und am Freitag vorläufig festgenommen werden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht Stralsund gestellt, welches gegen die Beiden Untersuchungshaft anordnete.

Der aus der Gemeinde Süderholz stammende 15-Jährige und der aus Grimmen stammende 19-Jährige wurden noch am Freitag im Laufe des Nachmittags an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

RND/OZ