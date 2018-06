Neuendorf

Am Wochenende verwandelt sich Neuendorf wieder zum Treffpunkt der Zweiradszene. Das 16. Bikertreffen findet statt. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit Mitorganisator Andreas Kiencke.

Was ist für das diesjährige Motorradtreffen in der Gemeinde Süderholz geplant? Andreas Kiencke: Los geht es bereits am Freitag ab 18 Uhr mit einem kleinen Warm Up am Lagerfeuer. Neu ist in diesem Jahr, dass wir eine Liveband vor Ort haben. Wir freuen uns auf „Wux“ aus Barth, die mit rockigem Sound einheizen wird. Am Sonnabend geht es dann nach dem beliebten Bikerfrühstück ab 11 Uhr auf eine Ausfahrt.

Was ist am Sonnabend auf dem Gelände los?Es wird einen Burnout-Contest geben. Eine Jury des Neuendorfer Organisationsteams wird den Sieger küren. Dieser erhält einen Gutschein über 100 Euro für den Bikerschuppen Grimmen. Für die Kinder wird ein Parcours aufgebaut. Auf einer Leinwand werden zudem die beiden Spiele der WM übertragen. Am Abend haben wir dann DJ Paul auflegen. Zudem werden die Jungs der Band „Porto“ live auf der Bühne zu erleben sein. Anschließend gibt es auf dem Gelände noch einige Show-Highlights.

Und zwei Biker planen etwas ganz Besonderes?Genau! Michael Glor und Marko Grade haben sich das Ziel gesetzt 1000 Meilen in 24 Stunden auf dem Motorrad zu absolvieren. Das entspricht 1609 Kilometern. Wer das schafft, darf sich „Eisenarsch“ nennen.

Raik Mielke