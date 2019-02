Levenhagen

Weil sie offenbar einem Reh ausweichen wollte, ist eine 18-jährige Autofahrerin am Mittwoch in der Nähe von Levenhagen in einen schweren Unfall verwickelt worden. Die Fahranfängerin überschlug sich mit ihrem Seat und wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Die Verletzungen waren so erheblich, dass sie durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Reh kreuzte die Fahrbahn

Die junge Frau war am Vormittag auf der Kreisstraße 4 von Levenhagen in Richtung Jarmshagen unterwegs. 200 Meter vor Jarmshagen fuhr sie in eine Rechtskurve, als offenbar ein Reh plötzlich vor ihr auf der Straße auftauchte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, verriss sie offenbar das Lenkrad und kam dadurch nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sich der Wagen überschlagen hatte, kam er auf allen vier Rädern auf dem angrenzenden Acker zu stehen.

Schaden in Höhe von 2500 Euro

Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro.

Thomas Pult