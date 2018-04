Tödlicher Unfall: 19-jähriger stirbt auf Landstraße

Wittenhagen. Am Freitag ereignete sich auf der Kreisstraße 16 zwischen Wittenhagen und Abtshagen gegen 12.45 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger überschlug sich mit seinem Auto und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Fahrer aus der Umgebung beim Durchfahren einer langgezogenen Kurve zunächst nach rechts und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Nach einem Überschlag des Pkw blieb dieser neben der Fahrbahn stehen.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergung der Person sowie des Fahrzeugs kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen. Es ist bereits der fünfte Verkehrstote 2018 im Nordosten von MV.

Anja Krüger