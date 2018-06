Grimmen

Aufgeregt springt Fiona Krüger ins kühle Nass des Grimmener Naturbades. Die neunjährige Grundschülerin kann noch nicht schwimmen, will dies aber in den nächsten Tagen lernen. „Ich habe keine Angst vorm Wasser, muss aber noch ein bisschen üben“, sagt sie. Und dafür ist das Schwimmlager ja auch gedacht.

„Es freut uns sehr, dass die beiden Grundschulen der Stadt und das Förderzentrum auch in diesem Jahr ihre Schwimmlager in unserem Bad absolvieren“, sagt Mario Goß. Der leitende Rettungsschwimmer des Naturbades sieht diese Schwimmlager als sehr wichtig an. „Es ist leider inzwischen so, dass rund die Hälfte der schulpflichtigen Kinder, Nichtschwimmer sind. Dagegen muss man etwas machen“, findet der Rettungsschwimmer der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes. In den nächsten drei Wochen werden rund 200 Kinder und Jugendliche erwartet.

Die OSTSEE-ZEITUNG besuchte am Dienstag eine Trainingseinheit im Grimmener Naturbad.

Mielke Raik