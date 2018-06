22 Fenster sind desolat

Grimmen. Grimmens Pastor Wolfgang Schmidt freut sich über jede Art Zuwendung, die der weiteren Sanierung der Marienkirche dient. „Wir brauchen insgesamt noch etwa 900 000 Euro“, rechnet er vor.

22 Fenster des markanten Baus der Backsteingotik müssen dringend erneuert werden. „Am desolatesten sind jene auf der Kirchen-Nordseite“, so Schmidt. Hier seien die Faschen (Umrahmung) zu DDR-Zeiten in reinen Zement gelegt worden, was zur Folge hatte, dass nichts mehr atmen konnte. Die Arbeit sei somit nicht nur umsonst gewesen, sondern habe auch zu Schaden geführt, erläutert Schmidt.

Er hofft, die Fenster und das sie umgebende Mauerwerk demnächst erneuern lassen zu können. Ein Fenster auf der Nordseite erstrahlt bereits in neuem Glanz. Es gehört zum Raum der Stille, der ebenso wie der Chorraum bereits fertiggestellt wurde.

