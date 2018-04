300 Fans bei Bandnacht

Grimmen. Fünf regionale Bands gaben sich am Sonnabend sozusagen wieder die Klinke in die Hand bei der Grimmener Bandnacht im städtischen Kulturhaus. Mit „Remedy“ und „Wolperdinger“ waren diesmal auch zwei neue Gruppen am Start, neben altbekannten, wie „Like a Rock“ aus Richtenberg, „Honest“ aus Barth und „Fischerman's Wife“ aus Rostock mit den ehemaligen Gimmenern Eric und Arne Hinz. Die Besucher waren zufrieden und Kulturhauschef Morten Kabisch war es auch: „Ich habe heute viele Leute hier gesehen, die sonst nicht ins Kulturhaus kommen“, sagte er.

Amler Reinhard