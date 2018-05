Grimmen

Ab 10 Uhr wurde der Grimmener Technikpark am Herrentag im wahrsten Sinne des Wortes regelrecht gestürmt. Parkplätze wurden zur Mangelware. Vor allem Familien sah man, aber auch viele Biker und viele Trabant-Fahrer. Größte Attraktionen waren das Trecker Treck, an dem 60 Fahrzeuge teilnahmen. Am Ende wurden hier über 40 Pokale an die Besten in ihren Fahrzeugklassen vergeben. Sehr viel Andrang herrschte auch beim Panzerfahren auf der rund einen Kilometer langen Geländebahn. Daneben konnte man sich in einer Feldschmiede ausprobieren oder auch das neueste Flugzeug, eine Iljuschin, bestaunen.

Zur Galerie Menschen wohin das Auge sah - der Technikpark in Grimmen war der Anziehungspunkt zum Herrentag.

Amler Reinhard