31 Quilts schmücken die Volkshochschule

Grimmen. Seit Dienstag sind in der Grimmener Volkshochschule 31 Quilts zu bewundern. Quilt kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt soviel wie Steppdecke. Diese Decken bestehen aus mindestens zwei, in der Regel aus drei Lagen und sie eignen sich auch sehr gut als Wandbehang.Die Ausstellung, die unter dem Titel „Wofür die Sprache keine Worte hat“ steht, haben Mitglieder der Mecklenburg-Vorpommern-Gruppe der Patchworkgilde e.V. Deutschland gestaltet. Es ist ihre mittlerweile dritte Schau dieser Art in Grimmen. Die Arbeiten kommen von Patchworkerinnen aus Neubrandenburg, Greifswald Rostock, Schwerin und natürlich Grimmen. In Grimmen gibt es sieben Frauen, die sich dem Hobby verschrieben haben, erzählt Carola Glor. Sie selber betreibt das Patchworken ebenfalls schon seit Jahren und war mit dessen Ergebnissen schon oft auf Ausstellungen. Alle sieben Grimmener Frauen sind natürlich auch jetzt mit einem Ausstellungsstück in der Volkshochschule vertreten. Dort hatten sie sich einst bei einem Quiltkurs kennengelernt. Und bis heute treffen sie sich regelmäßig, erzählt Carola Glor. Dabei tauschen sie natürlich ihre Erfahrungen aus.Vordergründig geht es dabei aber immer um die Gestaltung der Quilts, sagt sie. Dafür braucht es in erster Linie Kreativität. Anregungen, so Carola Glor, holen sich die Frauen meist im Internet. Manchmal ergeben sich aber auch in den Gesprächen weiterführende Ideen.Die Ausstellung mit den 31 Quilts ist in der Volkshochschule noch bis Ende März zu den Öffnungszeiten der Einrichtung zu sehen.

Amler Reinhard