36-Jähriger randaliert in Mehrfamilienhaus

Grimmen. Sachbeschädigung, Widerstand gegen Polizisten, Bedrohung und Beleidigung sowie Verdacht von Drogenbesitz - der 36-Jährige, der am Donnerstag zwischen 17 und 18 Uhr in einem Wohnblock in der Otto-Nuschke-Straße in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) randalierte, handelte sich gleich mehrere Anzeigen ein.

Wie Dietmar Grotzky, Leiter des Grimmener Polizeireviers, informierte, seien die Beamten alarmiert worden, weil in einem Aufgang des Mehrfamilienhauses ein Mann randalierte und versuchte, gewaltsam in eine Wohnung einzudringen.

Wie sich herausstellte, war der 36-Jährige Mieter einer Wohnung eines anderen Wohnblocks in der Straße. Auch dort hatte er anscheinend bereits zuvor randaliert. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er 1,5 Promille Alkohol intus hatte. Zudem vermuteten die Beamten, „die er versuchte anzugreifen und massiv bedrohte“, wie Grotzky sagt, dass der Grimmener unter dem Einfluss von Drogen stand.

Da sich der Mann beim Randalieren selbst verletzt hatte, alarmierten die Beamten den Rettungsdienst. Auch die Rettungskräfte beleidigte er.

Letztlich wurde der Grimmener in eine psychiatrische Klinik in Greifswald eingewiesen.

Krüger Anja